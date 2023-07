Vild transfer-poker: Giganter hiver i Højlund

Transfervinduet er ikke bare åbent. Det står på vidt gab, og spillere og klubber herhjemme og internationalt finder nye adresser og jonglerer med kontrakter, der indebærer kolossale pengebeløb.

Mest bemærkelsesværdigt i sommerens transfervindue har været Saudi Arabiens aggressive indtog på fodboldmarkedet, hvor de med en økonomisk kapacitet, ingen europæiske og vestlige klubber kan konkurrere med, har lokket den ene topspiller efter den anden til den saudiarabiske liga, som de færreste kender til.

Et andet emne, der optager fodboldverdenen, er den danske stjerneangriber Rasmus Højlund. Og her synes Saudi Arabien ikke at have interesse hos Højlund.

Derimod er det de helt store europæiske klubber, der bejler til den unge dansker, som har imponeret i sin italienske klub Atalanta og ikke mindst på det danske landshold, hvor det er blevet til ikke mindre end seks mål på seks kampe.

Højlund har lidt at tænke over for tiden, for tilbuddene strømmer angiveligt ind. Foto: Claus Bonnerup

Engelske fremskridt

Rasmus Højlund har selv sagt, at han som barn var stor fan af Manchester United, og de seneste måneder har det da heller ikke været en hemmelighed, at den engelske storklub har et godt øje til Højlund.

United skal have en ny angriber, og Højlund skulle altså være øverst på ønskelisten. I flere måneder har rygterne svirret om en Højlund-transfer, men forhandlingerne har den seneste tid snævret sig ind til noget konkret.

- Vi gør alt, hvad vi kan, lød det således forleden fra Erik ten Hag om jagten på en ny topangriber.

Manchester United-træner Erik ten Hag skal bruge en ny angriber. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Fem år i England

Det er angiveligt prisen, der er den store knast i forhandlingerne mellem Manchester United og Atalanta. Det har det amerikanske medie The Athletic beskrevet.

Italienerne vil således gerne have omkring 750 millioner kroner for danskeren, mens englænderne langsomt nærmer sig beløb, der kommer op i den liga.

Den anerkendte italienske transferjournalist Fabrizio Romano har nærmest dagligt nye oplysninger om, hvordan United nærmer sig en kontrakt med Rasmus Højlund.

De personlige vilkår skulle være stemt af. Manchester United vil skrive kontrakt med Højlund på en femårig kontrakt, og onsdag skulle United ifølge Romano have budt 447 millioner kroner for angriberen.

Et bud der torsdag har givet anledning til noget, der minder om enighed mellem parterne.

Superstjernen Kylian Mbappé har været frosset ude af PSG's trup under en træningslejr. Franskmanden forventes at forlade PSG. Foto: Gonzale Fuentes/Ritzau Scanpix

Fransk interesse

Men Manchester United er ikke alene om interessen for Rasmus Højlund.

Den franske topklub PSG skulle angiveligt have meldt sig på banen. Klubben regner ikke med at forlænge med superstjernen Kylian Mbappé, så derfor er man ude på at gardere sig offensivt.

The Athletic har skrevet, at PSG har budt i omegnen af 375 millioner kroner, men hvor United synes villig til at gå op i pris for danskeren, melder det amerikanske medie, at PSG vil trække sig fra kampen om danskeren, hvis ikke deres tilbud bliver accepteret af Atalanta.

Franskmændene er angiveligt villige til at betale Højlund en højere løn, men danskeren skulle efter sigende foretrække Manchester United.