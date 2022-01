Vild triumf: Indskiftet keeper blev helten

Målmanden Gabaski blev den store helt, da Egypten onsdag aften slog Elfenbenskysten ud af Africa Cup of Nations efter straffesparkskonkurrence.

Det lå imidlertid ikke i kortene. Han startede således på bænken og blev skiftet ind, da førstekeeper Mohamed El Shenawy blev skadet.

Gabaski reddede et straffesparksforsøg fra Manchester Uniteds Eric Bailly, inden Mohamed Salah scorede det afgørende mål.

Ingen af de to mandskaber formåede at score i hverken ordinær eller forlænget spilletid, og i straffesparkskonkurrencen vandt Egypten med 5-4.

Mohamed Salah og Egypten kunne juble efter straffesparkskonkurrence. Foto: Charly Triballeau/Ritzau Scanpix

Der var flere prominente navne på grønsværen i den camerounske by Douala, og begge mandskaber havde taget en verdensklasseangriber med.

Liverpools Mohamed Salah bar anførerbindet hos Egypten, og hos Elfenbenskysten var en af sæsonens allerfarligste spillere i europæisk fodbold, Ajax-spilleren Sebastian Haller, med fra start.

Det blev dog ikke en kamp, hvor de to kom til at vælte sig i scoringer.

Ingen af mandskaberne formåede for alvor at sætte de offensive spillemønstre sammen, og det blev ofte en anelse primitivt med indlæg fra en af kanterne.

Mohamed Salah fik et godt tilbud efter 21 minutter, da han fra kanten af feltet testede Badra Ali Sangare i det ivorianske mål.

Også Sebastian Haller forsøgte sig fra distancen med et hårdt aftræk lige før pausefløjt, men Mohamed El Shenawy i det egyptiske mål var vågen.

I anden halvleg bølgede spillet frem og tilbage. Ingen af holdene formåede for alvor at sætte sig på kampen, og det betød, at spændingen forblev intakt.

Med fem minutter igen var Crystal Palaces Wilfried Zaha lige ved at afgøre det, da han slap igennem i venstre side af feltet, men El Shenawy blokerede. Målmanden blev dog skadet i aktionen og måtte udgå.

Han blev erstattet af Gabaski, som kom på overarbejde efter 105 minutter, da han måtte ud i fuld længde efter et hårdt langskud fra Ibrahim Sangare.

Gabaski blev også afgørende i straffesparkskonkurrencen.

Manchester United-spilleren Eric Bailly stod for Elfenbenskystens tredje spark, men den egyptiske keeper sprang til den rigtige side og pillede bolden. Kort efter scorede Salah det afgørende mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------