Vild vending: Brasilianer var på vej til storklub - nu kaprer Barcelona ham

Den brasilianske angriber Malcom har de seneste par dage set ud til at være ny mand i Roma, men i sidste øjeblik ser det ud til, at det hele er vendt på en tallerken, så Bordeaux-spilleren i stedet er på vej til Barcelona.



Det melder den catalonske radiostation RAC1.



For ikke mere end en dag siden, forlød det, at Malcom ville komme til den italienske hovedstad for at gennemføre det obligatoriske lægetjek, men i stedet for Rom, så er angriberens folk taget til Barcelona i stedet.



Her ser det ud til, at agenterne nu er ved at forhandle en aftale med Barcelonas sportsdirektør Eric Abidal, der er ved at overbevise både spiller og den franske klub om, at Barca er den rigtige klub for ham.



I Rom har der ellers været meldinger om, at Roma-fans er mødt op i lufthavnen, men det kan altså se ud til, at de er taget derud uden grund.



21-årige Malcom spillede 38 kampe i alle turneringer for Bordeaux i sidste sæson, hvor det blev til 12 scoringer.

