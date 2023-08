Vilde anklager: VM-træner gnubbede på spillers bryster

FIFA går nu ind i anklager om Zambia-træner Bruce Mwapes seksuelt krænkende adfærd, Mwape står anklaget for at gnubbe en spillers bryster under dette års VM-slutrunde

Allerede før VM-festlighederne i Australien og New Zealand var skudt igang, hang mørke, anklagende skyer over Zambias landsholdstræner, Bruce Mwape.

The Guardian var de første til at bringe de heftige anklager om landstrænerens seksuelt krænkede adfærd, der gik på, at Bruce Mwape delte seng med sine spillerne, og et nej ikke blev taget for gode varer.

'Hvis han (Mwape, red.) vil sove med nogen, så skal du sige ja', sagde en af Mwapes spillere, der vil fremstå anonym, til The Guardian sidste måned.

'Det er normalt, at træneren sover med spillerne på holdet'.

De nye krænkelsesanklager mod Zambia-træneren går dog på, at flere af Zambia-spillerne har set Bruce Mwape gnubbe sine hænder på en af de andre spilleres bryster efter en træningssession i New Zealand blot to dage før Zambias historiske sejr over Costa Rica i VM's gruppe C.

Det er første gang, Zambia er med til et verdensmesterskab i fodbold for kvinder. Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix

Det fremgår af The Guardians oplysninger.

De nye anklager mod Mwape har set dagens lys, efter der blev indmeldt en officiel klage til en FIFA-repræsentant, som har fulgt Zambia-holdet igennem deres tid i New Zealand. Præsidenten for the zambianske fodboldforbund, Andrew Kamanga, er angiveligt blevet underrettet om hændelsen.

Men hverken fodboldforbundet eller Mwape har svaret på Guardians henvendelser. Men FIFA bekræfter, at de er i gang med at undersøge en indrapporteret klage, der omhandler det zambianske kvindelandshold.

- Vi kan bekræfte, at der er kommet en klage, der vedrører det zambiske kvindelandshold, og at den lige nu efterforskes, siger en talsperson fra FIFA ifølge AFP.

Mwape har tidligere afvist anklagerne, da han udtalte sig til den fremmødte presse forud for Zambias første VM-kamp mod Japan, som de tabte 0-5.

- Det har taget omkring et år nu, og I snakker stadig om de samme anklager, og som jeg ser det, så er de falske.

Bruce Mwape blev sat i spidsen for Zambias kvindelandshold i 2018 og har siden ført landsholdet til sit første VM her i 2023.