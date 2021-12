Vilde billeder: Landskamp afblæst

Norge var foran 9-0 mod Armenien i kvindernes VM-kvalifikation, da kampens dommer valgte at afbryde kampen på grund af en tyk tåge

Det lignede en ren og skær walkover for det norske kvindelandshold, da de med 20 minutter igen af VM-kvalifikationskampen var foran med svimlende 9-0 mod Armenien.

Det blev dog ikke til en norsk sejr i første omgang, da kampen måtte fløjtes af grundet en ekstrem tåge. Det skriver NRK.

De vanskelige vejrforhold blev værre og værre i løbet af kampen, og efter 70 minutters spil kunne man stort set ikke tyde spillerne på tv-billederne.

NRK-kommentator Christian Nilssen havde også store problemer med at se, hvad der skete på banen og kunne ikke tyde, hvem der scorede Norges niende scoring efter 68. minutter.

- Så er der norsk scoring, Norge gør det til 9-0, og jeg aner ikke hvem, som har scoret.

Kort efter blev kampen blæst af, og det forstår man godt. Tag bare et kig på billedet nedenfor, som Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bringe fra den norske tv-transmittering.

Voldsom tåge førte til afblæsning af VM-kvalifikationskampen mellem Armenien og Norge. NRK sendte kampen, og Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bruge billeder fra transmiteringen.

Dystens resterende 20 minutter skal derfor spilles onsdag morgen, og det norske landshold må derfor blive i Armenien.

Norges stjernespiller Guro Reiten, der til daglig spiller i Chelsea, var ikke tilfreds med, at kampen blev fløjtet af, og fortalte til NRK, at begge holds spillere gerne ville færdiggøre kampen, men det tillod dommeren ikke.

Norge ligger i skrivende stund nummer et i deres gruppe, og vil med sejren komme 3 point foran Belgien.

De danske kvinder slog tirsdag aften Rusland 3-1, og har derfor gjort rent bord i deres første seks kampe.

