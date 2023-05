Vilde scener: Kunne se det i deres øjne

- Det var voldsomt.

Aldrig har Brian Priske oplevet et 0-0-resultat på udebane sparke så meget gang i en fest, som det var tilfældet i tirsdags.

Men det bliver efter alt at dømme endnu vildere, når Sparta Prag tager imod Viktoria Plzen lørdag eftermiddag hjemme på Letná Stadium.

Der kommer det til at stikke af.

Enten efter en sejr, men et stort nederlag kan i princippet også gøre det for den danske cheftræner.

For Sparta er mestre. Pokalen er ikke havnet i skabet hos hverken Slavia eller Plzen, og det skal hele byen få at føle, når sæsonens sidste kamp står for døren.

- Det hele er selvfølgelig udsolgt, og så går rygterne på, at der kommer 30.000 mennesker i en park, der ligger på den anden side af vores stadion.

- Det bliver da spændende at se, hvad fanden mon det går ud på, griner Brian Priske højlydt, da Ekstra Bladet fanger ham - uden tømmermænd - et par dage efter mesterskabet kom i hus mod Slovacko, hvor ét point var nok til at tippe den øjeblikkelige magtbalance i tjekkisk fodbold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Priske (th) var en glad mand efter slutfløjt. Foto: AC Sparta Praha

Overlegent mesterskab

- Jeg kan godt mærke, at folk er stolte over, hvad der er sket.

- Da vores fans invaderede banen i tirsdags, fik man deres kærlighed at føle på en helt ny måde, og man kunne se i deres øjne, hvor meget det her betød for dem.

Den tidligere FC Midtjylland-træner kan med rette selv være stolt.

For første gang i ni år tilhører mesterskabet Sparta Prag. Enkelte fans var ved at miste troen på, at det kunne lade sig gøre, men nu er håbet og glæden banket ind i dem igen.

Ret så suverænt.

Og det havde de ikke troet for godt et år siden.

Otte dage efter sin fyring i belgiske Royal Antwerp havde Priske netop underskrevet kontrakten med sin nye arbejdsgiver, og så døde det europæiske eventyr, inden mandskabet rendte ind i et nederlag i sæsonåbneren.

Siden er det kun blevet til ét nederlag i ligaen mod rivalerne fra Slavia Prag i oktober.

Det er det, man kan kalde en brandsæson.

- Mentalt har den her gruppe af spillere formået at gøre et eller andet ved hinanden, jeg ikke har set før. Det har været en vanvittig rejse.

- Fansene startede med at være imod os. De sidste mange år har de været hårde ved spillerne. Jeg kan huske, da jeg tiltrådte, havde holdet lige tabt en pokalfinale som afrunding på sæsonen, og nogle fans stoppede mig på motorvejen. Så lærte man hurtigt, hvilket sted man var landet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spillerne sejlede på Vltava-floden. Foto: AC Sparta Praha

Efter ølbad, fest, sang og godt humør på udebane i tirsdags fik truppen en fridag.

Torsdag stod den på hyldest på Vltava-floden, der løber gennem Prag. Klubben havde lejet en båd, mens fans kunne fejre mesterskabet langs sejlruten.

Ejerne var inviteret med, og de takkede Priske for den hårde indsats.

- Hele Karlsbroen var pakket med mennesker. Det har været en voldsom oplevelse. En oplevelse, som vil sidde i os resten af livet.

- Er det det største, du har prøvet i den karriere?

- Jeg synes, at jeg har været heldig at være en del af gode hold i min tid. Der var et mesterskab i AaB. Et mesterskab i FC Midtjylland. Jeg har altid svært ved at differentiere det fra hinanden, men jeg er stolt over det arbejde, vi har lavet sammen her i Prag, siger Priske, der har taget den tidligere AaB-træner Lars Friis med til Tjekkiet som sin assistenttræner.

- Ledelsen har jo lidt lidt i ni sæsoner uden et mesterskab, så der var ikke tvivl om, at de har anerkendt den her sæsons arbejde.

I hjemmet i Prag har Priske i øjeblikket besøg af sin hustru, som også vil sidde på lægterne under lørdagens fest, men børnene må han undvære.

Sparta Prag er tre point foran rivalen Slavia Prag inden sidste spillerunde. I tilfælde af pointlighed er ligaens grundspil afgørende, og derfor kan grundspilsvinderen Sparta Prag ikke længere hentes.