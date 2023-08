Vildt: Kæmpetransfer kollapser af bizar årsag

Lucas Paqueta har været meldt på vej til Manchester City i de seneste dage, men Pep Guardiola skal nu til at sadle om i jagten på en ny midtbanespiller.

Sky Sports reporterede tidligere fredag, at brasilianerens skifte var blevet sat på standby, men nu skriver Daily Mail, at Paquetas skifte til Manchester City er 'kollapset'.

Årsagen er desuden særdeles opsigtsvækkende, for ifølge Daily Mail er situationen den, at det engelske fodboldforbund i øjeblikket undersøger Lucas Paqueta for mulige overtrædelser af de engelske bettingregler.

Manchester City optrappede interessen for Lucas Paqueta efter Kevin De Bruynes skade, og ifølge Daily Mail havde mestrene også sendt et bud på over 600 millioner kroner til West Ham.

London-klubbens cheftræner David Moyes har også bekræftet Manchester Citys jagt på Paqueta.

Brentford-stjernen Ivan Toney blev tidligere på året idømt en karantæne på otto måneder for at have overtrådt de engelske bettingregler.