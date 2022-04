Vildt karriereskift: Indgår aftale med Disney

Sergio Aguero har indgået et samarbejde med Disney+ og ESPN, efter at han i december indstillede sin professionelle fodboldkarriere

Tidligere var det Lionel Messi, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling, der var Sergio Agueros kollegaer, men de er nu byttet ud på Mickey Mouse og Fedtmule.

Den argentinske, nu tidligere fodboldstjerne, har nemlig indgået et partnerskab med Disney+ og ESPN.

Det oplyser han selv på Twitter.

33-årige Agüero måtte tilbage i december indstille sin fodboldkarriere som følge af hjerteproblemer. Der har siden da været stilhed hos argentineren, men nu skal han være med til at bidrage til Disney+-streamingplatformen.

- Du ved, hvordan jeg var på en fodboldbane, og den forpligtelse jeg udviste i de klubber, jeg har spillet for og på det argentinske landshold.

- I alle klubberne udviklede jeg mig og kunne vise mig selv frem. Nu har jeg lyst til at finde et nyt sted, hvor jeg kan fortsætte med at gøre det samme, forklarer Agüero.

City-legenden, som de fleste formentlig husker for et mål dybt inde i overtiden mod QPR, der sikrede City mesterskabet, forklarer også, at han ikke kan vente med at komme i gang.