VM-chef: Qatar er tolerant og imødekommende

Administrerende direktør for VM's organisationskomité Nasser Al Khater fastslår, at alle er velkomne og kan føle sig trygge i Qatar

Kritikken hagler ned over Qatar.

Værtsnationen for VM i fodbold i 2022 er blevet anklaget for brud på menneskerettighederne, udenlandske journalister er endt bag tremmer i landet, og senest er VM-ambassadør Mohamed Aboutrika gået til angreb mod homoseksuelle på tv.

Det har fået verdens øjne rettet mod Qatar, hvor diskussionen om at boykotte verdensmesterskabet i landet også har været på tale.

Trods den massive kritik står administrerende direktør for VM's organisationskomité Nasser Al Khater nu frem og forsvarer værtsnationen. VM-chefen har et særdeles anderledes billede af landet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

VM-Chefen siger, at Qatar er et imødekommende og gæstfrit land. Foto: Peter Kneffel/Ritzau Scanpix

- Forestillingen om, at folk føler sig utrygge her (i Qatar, red.), er usand. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Alle er velkomne her, og alle vil føle sig trygge her, fortæller VM-chefen til CNN Sport og tilføjer:

- Qatar er et tolerant land. Det er et imødekommende land. Det er et gæstfrit land.

Han er også velkommen

Den australske fodboldspiller Josh Cavallo er den første mandlige fodboldspiller, der er stået frem på åben skærm og fortalt om sin homoseksualitet. I samme anledning sagde Adelaide United-profilen også, at han ikke ville føle sig tryg, hvis han skulle spille et verdensmesterskab i Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adelaide United-profilen vil ikke føle sig tryg i Qatar. Foto: Trevor Collens/Ritzau Scanpix

For homoseksualitet er ulovligt i landet og kan straffes med op til tre års fængsel.

Nu kommer Nasser Al Khater dog med et svar til Josh Cavallo og andre homoseksuelle fodboldspillere, der muligvis kan berolige dem.

- Vi byder ham (Josh Cavallo, red.) velkommen her i staten Qatar. Vi byder ham velkommen til at komme og se, selv forud for VM. Ingen føler sig truet her, ingen føler sig utrygge.

VM i Qatar løber af stablen 21. november 2022, og i øjeblikket har 13 lande kvalificeret sig til slutrunden.

