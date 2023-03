VM-legende er død

Den tidligere spiller for Frankrigs fodboldlandshold Just Fontaine er død i en alder af 89 år.

Det oplyser hans familie til nyhedsbureauet AFP.

Han holder rekorden for flest mål scorede til en VM-slutrunde med 13 mål i seks kampe.

Rekorden satte han ved VM i Sverige i 1958, da Frankrig snuppede bronzemedaljer.

Selv om det blev Just Fontaines eneste VM-slutrunde, så er der kun tre spillere, der har scoret flere VM-mål end ham.

Det er Tysklands Miroslav Klose med 16 mål, Brasiliens Ronaldo med 15 mål og Vesttysklands Gerd Müller med 14 mål.

Det tog Lionel Messi fem slutrunder bare at tangere Just Fontaines rekord, hvilket han gjorde til VM i Qatar.

Den nu afdøde brasilianske fodboldspiller Pelé inkluderede ham i 2004 på sin liste over de 125 bedste nulevende fodboldspillere nogensinde.

Just Fontaine startede sin karriere i marokkanske USM Casablanca, før han rykkede til først Nice og derefter Reims i Frankrig.

Just Fontaine blev født i Marrakesh og er søn af en fransk far og spansk mor.

Han fik sin debut for det franske landshold 17. december 1953 i en kamp, der endte 8-0 til 'Les Bleus'.

Det hattrick, han scorede i debuten, var lidt af en forsmag på, hvad franske fodboldfans kunne vente af Just Fontaine.

Ifølge Transfermarkt nåede han 21 kampe med 30 mål til følge for det franske landshold.

Det blev dog aldrig til nogen trofæer med Frankrig i Just Fontaines tid.

Selv fik han senere muligheden for at rette op på det, da han kortvarigt blev ansat som landstræner i 1967.

Men han nåede kun at stå i spidsen for holdet i to træningskampe, der begge endte i nederlag.

Spillekarrieren endte i 1962 for Just Fontaine i en alder af blot 28 år efter gentagne skader.