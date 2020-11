VM-pokalen og præsidenten siger farvel

Kevin overrasker: Skal være far

Han vandt VM i 1986 nærmest på egen hånd, og nu har Diego Maradona også fået en kopi af VM-pokalen med sig ved siden af kisten.

Det viser de seneste billeder fra Buenos Aires, hvor også Argentinas præsident Alberto Fernandez netop har været forbi for sammen med førstedamen at sige et sidste farvel til fodboldlegenden.

- Du tog os med til de største momenter. Du gjorde os ufattelig lykkelig, lød det fra præsidenten, der har planlagt tre dages landesorg.

Præsidentparret siger farvel til Maradona, der har fået VM-pokalen ved sin side

Sorgen i Buenos Aires gader er ikke til at tage fejl af.

Dagen efter nyheden om fodboldlegenden Diego Armando Maradonas død har argentinere i hobetal søgt mod de mest ikoniske bygninger og steder, der kan forbindes med Maradona.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Argentina, Søren Vøhtz, som bor i Buenos Aires.

- Ved Boca Juniors' stadion, ved obelisken i centrum af byen, ved Diego Maradonas barndomshjem, i byen La Plata, hvor Maradona til sidst var træner i Gimnasia, og nu er de så rigtig mange mennesker samlet ved Casa Rosada, siger han.

Ved Casa Rosada, præsidentpaladset i Buenos Aires, ligger Maradonas kiste. Her forventes det, at mindst en million mennesker torsdag vil gå forbi kisten for at sige farvel, oplyser en regeringskilde ifølge avisen The Guardian.

- Jeg cyklede op forbi her til morgen, og der er mange mennesker. Altså rigtig, rigtig mange mennesker, som står i kø i mange hundrede meter, så det er virkelig stort.

- De står i en lang, bred kø. Der er et stort fremmøde af pressefolk og politi. Der bliver solgt hotdogs på gaderne og trøjer med Diego Maradona, så der er en meget stor bevægelse, siger Søren Vøhtz.

Billeder fra den brede kø ved Casa Rosada i Buenos Aires. Fotos: IVAN PISARENKO/Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

Maradona døde onsdag af et hjertestop. Kort efter erklærede landets præsident, Alberto Fernandez, tre dages landesorg for at markere ikonets bortgang.

Præsidenten og flere andre politikere har ryddet kalenderen, og folk holder fri for at besøge Maradonas kiste. Med andre ord er Argentina gået i stå for en stund.

- Der er mange, der siger, at det er, som om en i deres familie er død. Maradona er også så menneskelig. Han havde sin personlighed uden på trøjen. Han var en person med succes og en person med store menneskelige fejl. Det kan folk identificere sig med. Det er ikke kun fodbolden, de elsker ham for, forklarer Søren Vøhtz.

Maradona kunne noget, som de færreste formår, forklarer ambassadøren.

- Argentina er et land, hvor der er store politiske og sociale modsætninger. Men alle uanset politisk farve eller ståsted er berørte af det her. Det samler befolkningen.

- Folk har den tilgang, at det måske ikke betyder så meget, hvad Maradona har gjort ved sit eget liv. Det, der betyder noget, er, hvad han har gjort i folks liv, siger han.

Diego Maradona blev 60 år. Han skal begraves torsdag den 3. december på kirkegården Jardin de Paz i udkanten af Buenos Aires. Her ligger også Diego Maradonas forældre begravet. Det oplyser Maradonas talsmand, Sebastian Sanchi, til nyhedsbureauet AFP.

Maradona fylder en del i Buenos Aires dagen derpå. Senest har også den argentinske præsident og førstedame sagt farvel. Fotos: ALEJANDRO PAGNI/Ivan Pisarenko/ALEJANDRO PAGNI/Agustin Macarian/RONALDO SCHEMIDT

Også farvel i Napoli

De mange berørte argentinere kan sige farvel til den afdøde fodboldlegende ved paladset fra torsdag til lørdag.

Det kan de ikke i Napoli, hvor Diego Maradona nåede sin klubkarrieres klimaks i slutningen af 1980’erne og starten af 90’erne. Men det afholder ikke fans af den italienske storklub fra at sørge.

Fans strømmede onsdag og torsdag til fodboldklubbens stadion for at vise klublegenden den sidste respekt. På hegnet rundt om Stadio San Paolo hang hundredvis af blå og hvide halstørklæder, og fansene havde medbragt billeder, tegninger, lys og vin for at hylde deres helt.

- Han var unik. Han repræsenterede alt for napolitanere, siger den tydeligt berørte Napoli-tilhænger Gianni Autiero til nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har kun grædt for få personer i mit liv, og Diego er en af dem.

26-årige Lorenzo Rubino var ikke engang født, da Diego Maradona førte Napoli til to italienske mesterskaber for omtrent tre årtier siden. De eneste Serie A-titler i Napolis historie. Men Maradonas betydning for klubben og byen er han ikke i tvivl om.

- I går (onsdag, red.) døde byen Napoli sammen med Argentina, siger han til Reuters.

Også i Napoli er mange mennesker samlet. Fotos: Ciro De Luca/Filippo Monteforte/Yara Nardi/Carlo Hermann/Ritzau Scanpix

Står det til Napolis borgmester, Luigi De Magistris, skal klubbens hjemmebane opkaldes efter Diego Armando Maradona.

- Han elskede Napoli. Gennem fodbold ville han vise Napoli frem for hele verden. En by fuld af menneskelighed, hjerte, energi og kreativitet. En vulkan på godt og ondt, siger han til radiostationen RTL.

Maradona, der blev 60 år, skal begraves på en kirkegård i udkanten af Buenos Aires torsdag 3. december.

