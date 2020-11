VM-spiller død - 33 år gammel

Den tidligere sydafrikanske landsholdsspiller Anele Ngcongca er død efter, at han var involveret i en tragisk bilulykke

Den tidligere forsvarsspiller Anele Ngcongca, der spillede VM for Sydafrika i 2010, er død.

Han var mandag morgen involveret i en alvorlig bilulykke i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika.

Han blev kun 33 år. Det skriver The South African.

Ambulancen kom, kort tid efter ulykken fandt sted, men fodboldspilleren var desværre ikke til at redde. Den kvindelige ledsager i bilen befinder sig i øjeblikket i kritisk tilstand på hospitalet.

- Et køretøj med to passagerer mistede klokken fem i morges kontrollen og væltede på N2-motorvejen nær Mtunzini. En 33-årige mand blev erklæret død på stedet, siger politiets talsmand Brigadier Jay Naicker til Sports Club.

Foto: Ritzau Scanpix/Kirsty Wigglesworth

Anele Ngcongca nåede at spille 279 kampe for Genk, hvor han var med til at vinde den belgiske liga og pokalturneringen.

På Twitter sender klubben varme tanker til hans familie og venner.

Anele Ngcongca nåede at spille over 300 kampe i europæisk fodbold og 52 kampe for Sydafrika. I løbet af sin karriere har Ngcongca scoret 11 mål og assisteret 17 på tværs af klubberne Genk, Troyers og Sundowns FC.

Tilbage i 2010 spillede han VM for Sydafrikas fodboldlandshold - kendt som Bafana Bafana.

Før den tragiske hændelse forkortede hans liv, blev han frigivet af Sundowns for at spille for AmaZulu FC i hjemlandet.

Foto: Ritzau Scanpix/ Hassan Ammar

