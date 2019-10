Voldsom anklage: - De manipulerede ham til at skifte

Arsene Wenger anklager Bayern München for at have manipuleret brandvarme Serge Gnabry til at forlade Arsenal i 2016

Serge Gnabry kom forleden på alles læber, da den tyske offensiv-spiller scorede fire gange i Bayern Münchens 7-2 udradering af Tottenham i Champions League.

Succesen var endnu sødere for Gnabry, idet han har en fortid hos Tottenhams ærkerivaler, Arsenal.

Serge Gnabry ville endda stadig være Arsenal-spiller, hvis det stod til klubbens daværende manager, Arsene Wenger.

Franskmanden siger således til arabiske beIN Sports, at han havde stor tiltro til tyskeren, men at Bayern München tilbage i 2016 spillede unfair spil ved at lokke Gnabry væk fra Arsenal.

- Vi forsøgte at forlænge hans (Serge Gnabrys, red.) kontrakt i lang tid, men jeg tror, Bayern München manipulerede ham i kulissen og sagde, at hvis han skiftede væk fra Arsenal til Werder Bremen, så kunne han komme til Bayern senere, lyder den opsigtsvækkende anklage fra Arsene Wenger.

Arsene Wenger (th) mener, at Bayern brugte ufine midler for at lokke Serge Gnabry væk fra Arsenal i 2016. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Serge Gnabry kom til Arsenal som teenager i 2011. Han opnåede dog kun 10 Premier League-kampe og havde ovenikøbet et elendigt lejeophold i West Bromwich.

- Han var en meget talentfuld knægt, men på nogle områder manglede han selvtillid. Vi mente dog hele tiden, vi havde en spiller, der kunne opnå meget. Jeg prøvede at genopbygge ham, fordi jeg troede på ham, siger Arsene Wenger.

Manipulation eller ej, så har Arsene Wenger i hvert fald ret i kronologien omkring Gnabrys karriere. Efter fem år på Emirates tog det tyske talent videre til Werder Bremen, inden turen altså gik til Sydtyskland og Bayern München efter bare én sæson i Bremen.

Brandvarme Serge Gnabry kom i øvrigt på måltavlen for Tyskland i onsdagens venskabslandskamp mod Argentina.

Superligaen Indefra: Afvist af træner-favoritten

Brøndby og Parken slås om landsholdet

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer