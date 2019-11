Voldsomt slagsmål: Spillere evakueret i kreaturvogn

Tilskuer-uroligheder ved EM 2016 i Frankrig

Særligt russiske og engelske tilhængere har trukket overskrifter for deres opførsel ved EM i Frankrig. Her følger et overblik over de voldelige hændelser ved EM:

8.-11. juni: Tre døgn inden at Rusland og England møder hinanden i byen Marseille, opstår der uroligheder mellem de to holds fans. De næste tre dage tager urolighederne til. Fransk politi anvender tåregas og vandkanoner for at få situationen under kontrol.

11. juni: Efter tre dages uroligheder ender kampen mellem England og Rusland 1-1. Kort efter slutfløjtet trænger russiske tilhængere ind på engelske tilhængeres tilskuerområder, og der opstår nye kampe.

12. juni: Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) indleder en undersøgelse af urolighederne i forbindelse med kampen. 35 mennesker kommer i alt til skade som følge af kampe mellem de to grupperinger. Tre får alvorlige skader.

13. juni: Ti fodboldfans fra England, Østrig og Frankrig kommer for retten i Marseille. Ingen russere er anholdt efter urolighederne. Chefanklageren siger, at 150 russere slap væk. To britiske mænd idømmes henholdsvis tre og to måneder bag tremmer.

13. juni: Et medlem af forretningsudvalget i Det Russiske Fodboldforbund (RFU) roser russiske hooligans: 'Jeg kan ikke se noget forfærdeligt i tilskuerkampene. Tværtimod gjorde vores tilhængere et godt arbejde. Fortsæt det,' skriver Igor Lebedev på Twitter.

14. juni: Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) idømmer Rusland en betinget diskvalifikation fra EM-turneringen. Opstår der nye uroligheder, ryger holdet ud, meddeler UEFA.

14. juni: Fransk politi tilbageholder en gruppe på 43 russiske fodboldfans, som de ønsker at eskortere ud af Frankrig.

15. juni: Franske myndigheder deporterer 20 russiske fans. Yderligere tre afventer stadig dom, mens 20 bliver løsladt.

15. juni: Kampe mellem politi og flere hundrede fodboldfans bryder ud tæt ved togstationen i Lille, og en bil bliver smadret. Kampklædt politi anvender tåregas og anholder en gruppe engelske fans. 16 mennesker køres på hospitalet.