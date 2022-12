Vragede dansk stjerne: Nu er han fyret

Andreas Skov Olsen og Casper Nielsen skal have ny træner i Club Brugge, der har fyret Carl Hoefkens.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Nyheden kommer ikke mange dage efter, at Carl Hoefkens vragede Andreas Skov Olsen til mandagens opgør i den belgiske liga og efterfølgende kritiserede den danske landsholdsspiller.

- Det er i hvert fald ikke på grund af en skade (at han var vraget, red.). Alle ved, hvordan jeg ser på spillere. Engagement og gruppementalitet kommer først, sagde den nu fyrede træner mandag og fortsatte:

- Andreas skal gøre sit arbejde og arbejde for holdet. Når han gør det, kommer han til at få mange muligheder i denne sæson for at sætte sig selv i søgelyset på det personlige plan.

Club Brugge har fyret Carl Hoefkens i kølvandet på en stribe dårlige resultater i den belgiske liga. Foto: Kurt Desplenter/Ritzau Scanpix

Forinden havde Andreas Skov Olsen selv reageret på den manglende udtagelse i et opslag på Instagram, hvor han gjorde det klart, at han ikke var skadet.

Opslaget blev hurtigt fjernet igen, men det stod alligevel klart, at den danske kantspiller ikke ligefrem var tilfreds med Hoefkens' beslutning.

Til klubbens hjemmeside udtaler Club Brügges direktør, Vincent Mannaert, at det er præstationerne i ligaen og pokalturneringen, der ikke har været gode nok.

- Spillet og resultaterne i den belgiske liga og pokalturnering har ikke været som ønsket. Vi arbejder nu på den bedst mulige fortsættelse for klubben.

Han roser dog Hoefkens for resultaterne i Champions League, hvor det lykkedes at gå videre fra gruppen foran Atletico Madrid og Leverkusen.

I den hjemlige liga har de forsvarende mestre dog ikke kunne finde samme gode spil frem, hvilket betyder, at Club Brügge i øjeblikket indtager en placering som nummer fire i Jupiter League og har hele 12 point op til Genk på førstepladsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage det nu cheftrænerjobbet.