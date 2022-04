Wilczek revser Tesfaye: - Burde udelukkes på livstid

Kamil Wilczek var en udskældt mand, da han skiftede til FC København i 2020 efter at have tilbragt fire år hos ærkerivalerne fra Brøndby.

Danmarks udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, var dengang heller ikke sky for at udtrykke sin holdning om skiftet på Twitter. Selv er han AGF-fan.

Og nu har angriberen fortalt om episoden til det polske medie Przegladem Sportowym.

- Danmark er et åbent og tolerant land, hvor det er muligt at gøre, hvad man føler for. Jeg tog en virkelig svær beslutning, og så var denne tolerance totalt fraværende, siger Kamil Wilczek og fortsætter:

- Det blev anset som fair at hade mig, men ingen undrede sig over, hvorfor jeg gjorde det. Selv den danske udlændinge- og integrationsminister lagde et tweet op før vores kamp mod Manchester United.

Foto: Mattias Tesfaye/Twitter

I opslaget fra 2020 er det tydeligt at se, at ministeren ikke er fan af FCK. Jens Stage, der skiftede fra AGF til FCK, fik nemlig også en tur.

Tweetet blev dog også slettet efter 45 minutter, og Tesfaye beklagede efterfølgende. Men det er ikke nok for Wilczek, der nu spiller hos den polske klub Piast.

- Han burde udelukkes fra at stille op til valg på livstid. Han kompromitterede sig selv. Når alt kommer til alt er han en offentlig figur. Han burde miste sin plads, for det er tilskyndelse til had.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mattias Tesfaye. Tilbage i 2020 var han hurtigt ude for at forklare, hvorfor han slettede sit tweet igen.

'For mig er fodbold sjov og ballade og drilleri mellem klubberne. Men jeg blev gjort opmærksom på, at mit tweet blev læst i forlængelse af trusler mod spillerne. Og så synes jeg pludselig ikke, det er så sjovt længere. Derfor slettede jeg det', lød det.

Den tidligere Superliga-stjerne forstår ikke, hvorfor det nærmest er blevet en regel, at man ikke må skifte fra en bestemt klub til en anden.

- Følelser er en ting, men jeg er ikke enig i, at nogen bestemmer over vores valg, siger Kamil Wilczek.

Polakken spillede 163 kampe i Brøndby og 46 i FCK.

