Wilshere stopper karrieren

AGF blev Jack Wilsheres sidste klub som aktiv fodboldspiller.

Den tidligere Arsenal-stjerne har valgt at stoppe karrieren som 30-årig. Det skriver han i et langt opslag på Twitter.

'Det har været en utrolig rejse fyldt med så mange fantastiske øjeblikke, og jeg føler mig priviligeret over alt det, jeg har oplevet i min karriere.'

Jeg har levet min drøm, fra jeg blot var en lille dreng og sparkede en bold rundt i haven til at være kaptajn for mit elskede Arsenal og spille for mit land ved et VM,' skriver han.

Han takker desuden sine forældre, bror og søster, mens han også nævner sine klubber - blandt andet AGF. Arsenal fylder dog - ikke overraskende - mest af alle klubber i opslaget

Wilshere skiftede ganske overraskende til AGF i februar og spillede for Superliga-klubben resten af forårssæsonen. I 14 kampe for AGF blev det til nul sejre.

Tidligere i karrieren har han spillet 197 kampe for Arsenal, som han fik debut for som ungt talent.

Undervejs i Wilsheres karriere har han også været hårdt plaget af mange skader.