Zidane skuffet: Ønskede sig kun en spiller

Selvom Real Madrid denne sommer blandt andet har hentet Jovic og Hazard til klubben, så ser det nu praktisk talt umuligt ud for spanierne at fuldende sommerens transfervindue med Manchester Uniteds Paul Pogba, da de engelske klubber nu ikke længere kan købe denne sommer.



Ifølge den spanske sportsavis AS er det noget, som lader Zidane stå skuffet tilbage.



Selvom der var rygter om, at både spillere som Donny van de Beek og danske Christian Eriksen var i spil som muligheder for Real Madrid, så var det kun Pogba, som Zidane ville have ind på holdet.

Artiklen fortsætter under billedet...



Pogba har angiveligt været Zidanes helt store ønske i Real Madrid. Foto: Feline Lim / Ritzau Scanpix.

Det må den franske cheftræner nu vente mindst indtil januar med at få opfyldt, da United ikke har mulighed for at hente en erstatning. Her skulle det angiveligt have været Eriksen, som skulle bære nøglen til et skifte for Pogba til den spanske hovedstadsklub, men den handlen brød sammen.I Real Madrid arbejdede man endvidere eftersigende på at få solgt James, Mariano og Gareth Bale for at få penge til at hente United-franskmanden, men uden indkøbet er salgene altså også udeblevet, forlyder det.Paul Pogba skiftede til Manchester United fra Juventus i 2016, hvor han også dengang var centrum for en lang transfersaga.

