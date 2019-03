Zidanes drømme-handel: Han er øverst på ønskelisten

Den tilbagevendte Real Madrid-træner Zinedine Zidane har kastet sin kærlighed på Liverpools 10'er Sadio Mané og har bedt klubben om at prioritere indkøbet af den senegalesiske superstjerne til sommer.

Det skriver spanske Marca, som normalt har gode forbindelser indenfor murene hos Madrid-klubben.

Mané er igang med sin tredje sæson under Jurgen Klopp i Liverpool, og har siden sit skifte fra Southampton etableret sig som nøglespiller på Anfield. Hans eksplosive antrit og glimrende teknik har gjort ham til et perfekt match for tyskerens spillestil, og det er angiveligt de samme kvaliteter, som Zidane nu har set sig varm på.

Senest var Mané hovedarkitekten bag Liverpools avancement i Champions League, da han på udebane scorede to mål mod Bayern Munchen i englændernes samlede 3-1 sejr. En præstation, der nok ikke har gjort interessen fra den spanske hovedstad mindre.

Men med 20 mål og 4 assist i sæsonen indtil videre er det dog mere end tvivlsomt, at Klopp skulle være interesseret i at slippe sin guldfugl, der sammen med Mohamed Salah og Roberto Firmino udgør en af Europas mest potente og giftige angrebs-konstellationer.

Det vil altså formentlig blive en dyr omgang for de hvid-blusede at hente Mané til Madrid, men hvis muligheden byder sig, plejer Real Madrid præsident Florentino Pérez ikke at være en mand, der holder sig tilbage fra at spendere stort på profilerede navne.

Både Cristiano Ronaldo og Gareth Bale blev gjort til verdens dyreste spiller, da de flyttede fra henholdsvis Manchester United og Tottenham. Og nu ser det altså ud til, at Liverpool kan blive den næste Premier League klub, der må bøje sig for Pérez Galáctico-drømme og tilsyneladende bundløse pengekasse.