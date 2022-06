Zinckernagel skifter til Olympiakos

Fremtiden er på plads for Philip Zinckernagel.

Og den befinder sig hverken hos Premier League-nedrykkerne Watford, Nottingham Forest, som han netop var med til at rykke i Premier League eller tyrkiske Besiktas, der også har bejlet til danskeren.

27-årige Zinckernagel er nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger millimeter fra en treårig aftale med det græske mesterhold Olympiakos.

Parterne skulle være nået til enighed i en sådan grad, at midtbanespilleren her til aften lander i Athen, og indenfor det næste døgn ventes han at gennemgå det obligatoriske lægetjek.

Zinckernagels sidste kamp i England blev play-off-finalen mod Huddersfield på Wembley. Foto: Privatfoto

Philip Zinckernagel har det seneste halvandet år spillet i The Championship, og i begge sæsoner han har optrådt der, kan han bryste sig med at have bidraget til at rykket sit hold op.

Først Watford, der i vintervinduet 2021 hentede danskeren i norske Bodø/Glimt, og siden Nottingham Forest, som han sidste sommer kom til på en lejeaftale.

Nottingham Forests plads i Premier League kostede dog Watford deres, og der har været spekuleret en del i, at Zinckernagel måske skulle noget helt tredje denne sommer.

Dette særligt med tanke på de tre skift i managersædet, der har været i Watford, siden danskeren blev hentet til klubben af Xisco Muñoz.

Klubber har samme ejer

Watford og Zinckernagels kontrakt løb til sommeren 2026, men i engelske medier har det i de seneste uger været beskrevet, hvordan nedrykkerne skulle være interesserede i et salg, såfremt det rette bud på midtbanemanden dukkede op.

Det trillede ind fra mesterholdet Olympiakos, der er under ejerskab af den græske rigmand Evangelos Marinakis, og han har om nogen haft rig mulighed for at holde et øje på Philip Zinckernagels udvikling det seneste år.

Marinakis ejer nemlig pudsigt nok også Nottingham Forest, hvor Zinckernagel i sidste sæson blev en stor profil.

Der blev skrevet historie på Wembley, da Nottingham Forest for første gang i 23 år sikrede sig oprykning til Premier League. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

I Forest spillede danskeren 50 kampe på tværs af The Championship og pokalturneringer, og i disse står han noteret for syv mål og ti assists.

Og skulle Zinckernagel en dag drømme om at vende tilbage til Nottingham, så er er vejen med al sandsynlighed en smule kortere gennem Marinakis.

Philip Zinckernagels kommende klub Olympiakos har netop på overbevisende manér sikret sig det græske mesterskab med hele 83 point, 19 point foran PAOK, der sluttede på andenpladsen.

At tabellen i den græske Super League ender, som den endte i år, er efterhånden lidt en tradition. Det er nemlig i nyere tid som regel Olympiakos og PAOK, der kæmper om guldet, og ikke siden 2019 har Olympiakos 'tabt' mesterskabet til konkurrenterne.

Olympiakos sikrede sig med guldet, som det eneste hold i den bedste græske liga, adgang til Champions League-kvalifiktionen.