Zlatan får hemmelig bøde: Ballade med tidligere Superliga-spiller

I maj fik Zlatan Ibrahimovic rødt kort for at stange en lussing ud til en modstander i en kamp for LA Galaxy, og selvom det ikke gik så galt i wekeenden, så får svenskerens kontrovers med en tidligere Randers-spiller alligevel konsekvenser.

Den amerikanske liga har således offentliggjort, at Zlatan Ibrahimovic er blevet idømt en bøde for at placere sin hånd på Lee Nguyens kind i Los Angeles-derbyet mod Los Angeles FC.

Det oplyses, at bøden gives for et brud på ligaens regler om hånd i ansigtet, hovedet eller halsen, som det formuleres.

Til gengæld oplyses det ikke, hvor stor en bøde der er tale om. Men mon ikke at beløbet er i et leje, hvor Zlatan trods alt kan være med.

Svenskeren slipper derimod for karantæne og kan dermed deltage i kampen mod Real Salt Lake, der spilles natten til søndag dansk tid.

Opgøret mellem LA Galaxy og Los Angeles FC sluttede 1-1. Zlatan Ibrahimovic scorede efter VAR-dom, som man kan se i tv-klippet øverst i artiklen, og fik senere gult kort for at filme i straffesparksfeltet

LA Galaxy er trods tilgangen af den svenske superstjerne blot placeret som nummer syv i den vestlige del af Major League Soccer med otte point op til topholdet, FC Dallas.

Der var knap tale om et slag, men kontakten mellem Zlatans hånd og Lee Nguyens kind var nok til at give svenskeren en bøde. Foto: Ritzau/Scanpix

