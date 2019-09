Zlatan i hemmeligt møde om fremtiden

På et møde bag lukkede døre blev Zlatan Ibrahimovic' kontrakt i LA Galaxy angiveligt diskuteret.

Det melder den amerikanske journalist Kevin Baxter ifølge Expressen.

Baxter antager, at der blev drøftet en forlængelse af svenskerens ophold i klubben, men intet officielt er blevet meldt ud om mødet.

- Det var et langt og seriøst møde, og det kan være givende for begge parter, sagde Baxter i Galaxy-podcasten, Corner of the Galaxy.

Zlatan scorede hattrick i LA Galaxys seneste opgør mod Kansas City. Foto: Kelvin Kuo/Ritzau Scanpix

Den amerikanske journalist vurderer, at man bør holde på svenskeren i Los Angeles, fordi han nærmest egenhændigt er skyld i, at holdet klarer sig nogenlunde.

På den anden side kunne det give luft i lønbudgettet at komme af med Ibrahimovic, der tjener knap 50 millioner kroner om året.

Lønnen gør ham til den bedst betalte i ligaens historie.

Zlatan har imponeret nok en gang i denne sæson, hvor han scoret 26 mål i de 25 kampe, han har spillet for LA Galaxy i MLS.

- Han fylder 38 og styrer kampene fuldstændig, siger Kevin Baxter til podcasten.

- Det er ikke udelukket, at han kommer til at slå målrekorden i ligaen. Hans evne til at lave mål i den alder er utrolig, tilføjer han.

Efter Galaxys seneste kamp blev Zlatan den tredje mest scorende i klubbens historie.

Han er overgået af klubikonerne Landon Donovan og Robbie Keane.

Zlatan Ibrahimovic kom til klubben i marts 2018 på en fri transfer og er således i gang med sin anden sæson i Los Angeles-klubben.

Galaxy ligger nummer 5 i deres konference af MLS, som bysbørnene Los Angeles FC fører stort.

