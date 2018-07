Zlatan Ibrahimovic scorer hattrick på 24 minutter

Den 36-årige svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at imponere i nordamerikanske Major League Soccer (MLS).

Natten til mandag scorede svenskeren hattrick for første gang i sin tid i USA, da han sammen med Los Angeles Galaxy nedlagde Orlando City med 4-3.

Svenskerens tre mål faldt mellem det 47. og det 71. minut. Hans første mål var en udligning til 2-2 på hovedstød, men kort efter kom Orlando foran 3-2.

Egenhændigt fik Zlatan Ibrahimovic vendt den føring, så Los Angeles Galaxy vandt 4-3. Først headede han igen bolden i nettet, mens han efterfølgende blev matchvinder med en scoring på en halvflugter.

Før pausen lagde han tilmed op til sit holds første mål, men på en god dag havde statistikken været endnu bedre, fortæller angriberen.

- Jeg burde have lavet to mål mere, men jeg var for træt i slutningen af kampen, siger Zlatan Ibrahimovic ifølge den svenske avis Expressen.

Siden ankomsten til USA i marts har den svenske angriber scoret 15 gange i 17 ligakampe for sin klub, der nu er ubesejret i de seneste ni MLS-kampe.

Hans mange mål rækker dog kun til en andenplads på topscorerlisten. Colombianeren Josef Martinez fra Atlanta United har scoret 24 gange i 23 kampe i denne sæson.

