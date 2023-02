Zlatan køber lejligheder for 85 millioner kroner

Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic har købt en ejendom i Stockholm for et tocifret millionbeløb, og dermed fortsætter han opkøbet af beton i hovedstaden

Zlatan Ibrahimovic spiller ikke meget fodbold for tiden, men han er ikke stoppet med at bruge sin sans for en god investering.

Den 41-årige angriber har nu kastet sin kærlighed over et lejlighedskompleks i den eksklusive bydel Östermalm i Stockholm, som han har opkøbt for 130 millioner svenske kroner - eller hvad der svarer til lidt mere end 85 millioner danske kroner.

Det skriver Fastighetsvärlden. Ifølge avisen skal ejendommens i alt ni lejligheder benyttes af svenskerens familie og venner, og de kan se frem at bo et stenkast fra Stockholms historiske museum.

Ejendommen rummer i alt 874 kvadratmeter bolig samt 187 kvadratmeter lokaler, der kan bruges til andre formål.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Ritzau Scanpix

Tilbage i 2015 købte Zlatan en anden ejendom i Östermalm for godt og vel 72 millioner kroner, ligesom han i 2021 solgte sin luksusskihytte i Åre.

Annonce:

Salgsprisen lå dengang på 22,3 millioner danske kroner hos ejendomsmægleren Bjurfors i Åre.

Huset, Ibrahimovic og hustruen Helena selv byggede i 2014, var også helt specielt, for rette vinkler var der ikke mange af - det er halvcirkler og trekanter, der dominerer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre

Tilbage til Ibrahimovics nye investering.

Til avisen Hem & Hyra fortæller en af lejerne, at der sidste år tikkede en besked ind om, at ejendommen havde fået nye ejere.

Brevet var afrundet med 'de bedste hilsner fra Zlatan og Helena', og lejeren havde, når vedkommende tænkte sig om, også set parret i området.

Zlatan Ibrahimovic har ikke spillet en fodboldkamp siden maj 2022 på grund af en skade i knæet. Han nærmer sig dog et comeback efter en operation, men han er alligevel ikke registreret til knockout-fasen i Champions League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Lyt til Ekstra Bladets nye Superliga-podcast om alt det, der foregår udenfor kridtstregerne. Du kan høre den herunder eller i din podcast-app