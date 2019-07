Zlatan stikker til holdkammerater: - Jeg er en Ferrari blandt Fiat'er

I et stort interview med ESPN leverer den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic nok engang guldkorn.

Svenskeren drog til Californien i 2018, hvor han skrev kontrakt med LA Galaxy, og hvis man troede, han var færdig som fodboldspiller, gav Zlatan svar på tiltale.

I sin debut i lokalopgøret mod LAFC scorede han først et vanvittigt mål fra midten af banen, mens han også stod for sejrsmålet i 4-3-sejren. Og det hele skete blot timer efter, han var landet i Los Angeles for første gang.

Nu har Zlatan og Galaxy så nok engang været oppe imod lokalrivalerne LAFC, og den svenske angriber skuffede ikke, da han i nat scorede hattrick og sikrede sit hold en 3-2 sejr.

Dermed må manden også siges at leve op til de ord, han kom med som optakt til kampen.



- Jeg kom ikke til MLS, fordi jeg er Ibrahimovic. Jeg kom hertil, fordi jeg ville vise jer, hvad fodbold er. Jeg kom, fordi jeg ville vise USA, hvordan mit spil er, siger han med en stikpille til amerikanerne, hvor fodbolden historisk ikke har fyldt specielt meget.

Holdkammerater og modstandere får da også nogle ord med på vejen, der er svært at tolke som andet end kritiske ...

- Her er jeg en Ferrari iblandt Fiat'er. Så kan det ske, at Ferrarien bliver en Fiat, eller at Fiat'en bliver en Ferrari.

Selvtilliden fejler da absolut heller intet, når han bliver spurgt om, hvorvidt han stadig drømmer om noget mere i en alder af 37 og med adskillige trofæer og klubber som Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG og Manchester United på CV'et.



- Drømme? Nej. Jeg har ikke behov for at drømme. Da jeg var yngre, drømte jeg. Nu er jeg i drømmen. Nu er jeg drømmen, lyder det vanligt zlatansk fra Zlatan.

Svenskeren kom til USA, efter han havde kæmpet sig tilbage fra en alvorlig knæskade, han pådrog sig i Manchester United. Det holdt ham ude i lang tid, og der var tvivl om, han overhovedet kunne komme til at spille igen.

