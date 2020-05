Uefa-boss: Alt er på plads i ni EM-byer - tre har bøvl

Der er fortsat problemer med tre af de byer, der i sin tid blev valgt som værter for EM, som er blevet udskudt fra 2020 til 2021.

Det fortæller Aleksander Ceferin, præsident i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa.

- Vi har haft samtaler med ni byer, og alt er på plads. Vi har problemer med tre byer, som vi skal snakke yderligere med.

- I princippet kan vi afholde det i 12 byer, men hvis ikke, så er vi klar til at gøre det i 8, 9 eller 10 byer, siger Ceferin til beIN Sports.

Da EM blev udskudt fra 2020 til 2021 skulle alle 12 byer bekræfte, at de fortsat var interesserede i at afholde slutrunden. Og dernæst skulle det praktisk kunne lade sig gøre.

Det skabte en del bøvl i blandt andet København, som ud over at være valgt som EM-værtsby også er vært for starten af Tour de France i 2021.

København endte dog tidligere på måneden med at melde sig parat til at være EM-værtsby.

Hvilke tre byer, der har problemer, afslører Ceferin ikke. Men tyske og skotske medier spekulerede i, at Glasgow var en af de tre byer med problemer.

Det afviser Det Skotske Fodboldforbund (SFA), som mandag melder Glasgow blandt de byer, der er klar til slutrunden næste sommer.

- Den lokale arrangør i Glasgow ønsker at gøre klart, at den har bekræftet sin status som værtsby ved EM, der er udskudt til næste år, skriver SFA på sin hjemmeside.

Forbundet understreger, at der først vil blive meldt endegyldigt ud om EM-værtsbyerne efter et møde i Uefas eksekutivkomité.

Det skulle have været afholdt 27. maj, men er på grund af udfordringerne med værtsbyerne blevet skubbet til 17. juni, meddelte Uefa senere mandag.

I anledningen af 60-årsjubilæet for europamesterskabet vil Uefa have spredt slutrunden ud i hele Europa.

Ud over Parken i København og Hampden Park i Glasgow er London, München, Rom, Baku, Sankt Petersborg, Budapest, Bukarest, Amsterdam, Bilbao og Dublin valgt som værtsbyer.