UEFA-eksperiment møder bekymring

Der var tomt på stadion, da FC København blev nedlagt af Manchester United i Europa Leagues kvartfinale.

Der var tomt, da Bayern München vandt Champions League med en finalesejr over Paris Saint-Germain. Og der var tomt, da Kasper Hjulmand for første gang stod i spidsen for det danske landshold mod fodboldmastodonterne Belgien og England i Nations League.

Siden coronapandemien lukkede Europa ned, er internationale kampe blevet afviklet uden fans på lægterne, men det bliver der lavet om på torsdag.

Prøveklud

Her er Ungarns hovedstad, Budapest, vært for den europæiske Super Cup mellem Bayern München og Sevilla.

Opgøret fungerer som Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion, men tiltaget har mødt kritik og bekymring.

Blandt andre har Bayern Münchens træner, Hansi Flick, op til kampen sagt, at han ikke forstår, hvorfor kampen skal spilles i Budapest.

Fodboldens mest magtfulde kvinde

Ungarn har som mange andre europæiske lande oplevet en stor stigning i antallet af smittetilfælde på det seneste, og 1. september indførte landet et indrejseforbud, der kun kan omgås, hvis man har et anerkendelsesværdigt indrejseformål.

Derfor mener Budapests borgmester, Gergely Karácsony, at byen er bedst tjent med en kamp uden tilskuere.

- Stod det til mig, skulle kampen spilles for lukkede døre, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mange billetter sendt retur

Til kampen åbnes der for op til 30 procent af kapaciteten på Puskas Arena, der normalt kan huse flere end 67.000 fans. Det sker under strikse coronarestriktioner.

Fans skal blandt andet holde halvanden meters afstand, medmindre de er en del af samme gruppe. De skal hele tiden bære mundbind, og ved indgangen får de målt deres temperatur, som skal være under 37,8 grader.

Men spørgsmålet er, hvor mange der reelt møder op på stadion.

Ifølge dpa har begge klubber haft mulighed for at sælge 3000 billetter til kampen, men en stor del af billetterne er blevet afleveret tilbage til Uefa.

Ministerpræsidenten i Bayern, Markus Söder, har også udtrykt bekymring om opgøret.

- Alle bør genoverveje, om det giver mening at rejse dertil, siger han ifølge AFP.

Fansene kan vælge mellem at blive testet for coronavirus før og efter rejsen eller gå i karantæne i to uger ved hjemkomst.

- Det er sådan, vi vil undgå, at smitten spreder sig, siger han.

