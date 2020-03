UEFA med voldsom milliard-regning

UEFA vil til tirsdagens møde med sine medlemsforbund kræve en kompensation på til 2,25 milliarder kroner for at udskyde EM-slutrunden med et år til sommeren 2021.

Det erfarer The Athletic.

Det er omkostningerne, som UEFA forventer, det vil koste det europæiske fodboldforbund at skubbe sommerens slutrunde med et år frem til juni 2021.

I øjeblikket er det flere medlemslande og medlemsligaer så som Premier Leagues klare prioritet at få spillet sæsonerne færdige, selvom den nuværende coronakrise betyder, at det måske først bliver til maj, juni eller juli.

Men det er selvfølgelig noget nær umuligt at afvikle de nationale ligaer samtidig med et europamesterskab, og derfor er UEFA åbne for at skubbe slutrunden, såfremt forbundet bliver kompenseret af sine medlemmer.

Om det ender med at blive tilfældet, burde vi blive klogere på efter tirsdagens krisemøde, hvor adskillige medier allerede på forhånd har lagt op til, at slutrunden bliver udsat.

