UEFA-vicepræsident: Kvindernes EM rykkes formentlig også

FAKTA: Den oprindelige plan for fodbold-EM i 2020

Efter udbruddet af coronavirus er det yderst tvivlsomt, om sommerens EM-slutrunde i fodbold kan afvikles som planlagt.

På et krisemøde tirsdag eftermiddag vil Uefa sandsynligvis melde ud, om slutrunden afvikles uden ændringer, for tomme tribuner, rykkes til et senere tidspunkt eller helt aflyses.

Bliv klogere på de oprindelige planer for en af sommerens store sportsbegivenheder her:

* I anledningen af 60-årsjubilæet for europamesterskabet vil Uefa have spredt slutrunden ud i hele Europa.

* I 2014 blev Parken i København valgt som en af 12 EM-arenaer. De øvrige 12 værtsbyer er: London, München, Rom, Baku, Sankt Petersborg, Budapest, Bukarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow og Dublin.

* Allerede dengang stod det klart, at Danmark i tilfælde af kvalifikation ville spille mindst to gruppekampe i Parken. Ved den officielle lodtrækning var Danmark heldigere end gruppemodstanderen Rusland og har hjemmebanefordel i alle tre gruppekampe. Finland og Belgien er de øvrige to hold i Danmarks gruppe.

* Der spilles også en ottendedelsfinale i København. Den kan Danmark ikke kvalificere sig til.

* Slutrunden er planlagt til at blive spillet fra 12. juni til 12. juli. Der er åbningskamp på Det Olympiske Stadion i Rom, mens der er semifinaler og finale på Wembley i London.

* Der er seks grupper med fire hold i hver. De to bedste i hver gruppe samt de fire bedste af de seks treere kvalificerer sig til turneringens ottendedelsfinaler.

* Der er fundet 20 af de 24 deltagende nationer. De sidste fire nationer skulle være fundet ved playoffkampe i slutningen af marts, men de playoffkampe er blevet aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).