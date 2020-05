Uheldig stopper forlader FC Midtjylland og overvejer stop

Forsvarsspilleren Zsolt Korcsmár er færdig i FC Midtjylland.

Den uheldige ungarer har døjet med en knæskade, og han har ikke været på banen i en førsteholdskamp siden en pokalkamp mod Dalum 26. september 2018.

Derfor har FC Midtjylland accepteret Korcsmárs ønske om at få ophævet kontrakten, så han kan flytte med sin norske kone og parrets to børn til Norge. Det skriver Superligaens tophold på sin hjemmeside.

- Der har været mange timer alene i styrkerummet, men jeg troede jo fuldt og fast på et comeback. Det var det, jeg fokuseret arbejdede hen imod. Desværre gik det ikke som ønsket, og det er naturligvis frustrerende, siger Korcsmár.

I Norge skal den 31-årige ungarer finde ud af, om han vil stoppe sin aktive karriere. I så fald håber han, at han kan finde et andet job i samme branche.

- Jeg har spændende planer, så nu må vi se, hvad der sker. Mit håb er, at jeg fortsætter inden for fodbold, siger Zsolt Korcsmár.

Han kom til FC Midtjylland i sommeren 2017. I løbet af sin tid i den danske klub har han været med til at vinde DM-guld og en pokaltitel. I alt har han spillet 38 kampe og lavet to mål for FC Midtjylland.