Uhre scorede to gange i historisk sejr

Den danske angriber Mikael Uhre spillede en af hovedrollerne, da hans amerikanske klub, Philadelphia Union, natten til lørdag dansk tid tangerede rekorden for den største sejr i MLS.

På hjemmebane sejrede Philadelphia Union med hele 7-0 over DC United.

Det er den største sejr i den bedste amerikanske fodboldrække siden september 2017, da Atlanta United FC vandt med de samme cifre over New England Revolution.

Det er femte gang, at en sejr på syv overskydende mål forekommer i MLS, men der er aldrig noget hold, der har vundet større end det.

Allerede i første halvleg blev storsejren grundlagt med pausestillingen 5-0.

Mikael Uhre jubler over Philadelphias mål til 5-0 i slutningen af første halvleg. Foto: Tim Nwachukwu/Ritzau Scanpix

Mikael Uhre stod for det sidste mål i halvlegens tillægstid, da han blev spillet fri i feltet og sikkert udplacerede udeholdets keeper, Rafael Romo.

Brøndbys tidligere topscorer scorede også til 6-0 efter en lille times spil. Bolden havnede hos den 27-årige forward efter en dårlig clearing, og fra en lidt spids vinkel i det lille felt flugtede Uhre bolden mellem benene på målmanden til 6-0.

Kort efter blev danskeren skiftet ud.

Målet til 7-0 faldt efter 71 minutter, da den argentinske angriber Julian Carranza fuldendte sit hattrick.

Dermed havde Philadelphia god tid til at få sejrsrekorden for sig selv, men det blev altså ikke til flere mål foran de 19.007 tilskuere på Subaru Park.

Med sejren lægger Philadelphia sig i spidsen for Eastern Conference med 33 point for 19 kampe. Det er et point mere end New York Red Bulls på andenpladsen.

Vinderen af Eastern Conference - og Western Conference - er oversidder i første runde af slutspillet.