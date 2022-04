Ukrainsk fodboldliga opgiver sæson uden at kåre en vinder

Ukrainske fodboldklubber har besluttet at afslutte sæsonen i landets bedste række uden en vinder.

Det oplyser den ukrainske Premier League i en erklæring tirsdag.

Fodboldsæsonen i den bedste ukrainske fodboldliga har været suspenderet siden februar, hvor Rusland invaderede Ukraine.

- Stillingen per 24. februar 2022 vil være den endelige stilling for 2021/22-sæsonen. Der vil ikke blive kåret en vinder, oplyser ligaen med henvisning til den dato, den russiske invasion blev indledt.

Beslutningen er godkendt af det ukrainske fodboldforbund.

Shakhtar Donetsk slutter øverst i tabellen med to point mere end Dynamo Kyiv. Det er ventet, at de to klubber vil blive tildelt pladser i næste sæsons Champions League-kvalifikationsrunder.

Det var torsdag den 24. februar, at den ukrainske liga oplyste på sin hjemmeside, at turneringen var blevet suspenderet.

- På grund af indførslen af en undtagelsestilstand i Ukraine er det ukrainske mesterskab blevet suspenderet, lød det i en kort meddelelse.

Den ukrainske liga, Premier League, nåede aldrig at komme i gang igen efter vinterpausen i midten af december.