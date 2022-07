Ukrainsk liga starter trods krig

Ruslands fortsatte invasion kommer ikke til at stoppe Ukraines bedste fodboldrække, Premier League, fra at opstarte igen til den kommende fodboldsæson.

Det slår landets sportsminister, Vadym Gutsait, fast i et opslag på Facebook.

- Den ukrainske fodboldliga starter 23. august, skriver sportsministeren.

- Vi har aftalt at udarbejde procedurer for at organisere og afholde konkurrencer under krigsret, lyder det videre i Facebook-opslag.

Der vil dog ikke være adgang for tilskuere til kampene, der ifølge ministeren skal spilles i Ukraine.

- Under luftangreb vil kampene blive stoppet, hvor spillerne, trænerne og staben skal skynde sig i beskyttelse, siger Vadym Gutsait.

Da Rusland invaderede Ukraine i februar blev den ukrainske liga suspenderet. I april besluttede klubberne så, at sæsonen var slut, og at de sidste kampe ikke skulle færdigspilles.

På det tidspunkt førte Shakhtar Donetsk ligaen med to point ned til Dynamo Kiev. Men ligaen besluttede, at der ikke skulle kåres en vinder.

Kort efter invasionen forlod flere udenlandske fodboldspillere Ukraine. Det gjaldt blandt andre brasilianske Shakhtar-spillere samt spillere fra Dynamo Kiev og SK Dnipro-1.

Udenlandske spillere tilknyttet klubber i Ukraine eller Rusland har siden invasionen haft mulighed for at få suspenderet deres kontrakt uden konsekvenser.

Den ordning er blevet forlænget, så den gælder for den kommende sæson også.

Muligheden benyttede danske Anders Dreyer sig blandt andet af. Han forlod russiske Rubin Kazan for at spille sidste sæson færdig i FC Midtjylland. Siden har FCM købt Dreyer fri af sin kontrakt i Rusland.

