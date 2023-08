Undrer sig: - Medierne ville dræbe mig

Manchester City ville blive kritiseret meget mere, hvis klubben havde brugt lige så mange penge på nye spillere, som Chelsea har gjort på det seneste.

Det mener City-manager Pep Guardiola, der undrer sig over, at Chelseas vilde transferfest ikke har skabt mere debat.

- Det er nemmere for Chelsea, end det er for os. Det er ingen kritik af Chelsea, som kan gøre, hvad de vil. Men vi ville være under lup, som man ikke kan forestille sig.

- Jeg ville ikke sidde her, hvis vi brugte, hvad Chelsea har brugt de seneste to transfervinduer. Medierne ville dræbe mig, siger Guardiola ifølge Reuters.

I denne uge brugte Chelsea cirka en milliard kroner på at købe Moisés Caicedo og næsten en halv milliard på Romeo Lavia.

De to midtbanespillere bringer ifølge BBC Sport Chelsea op på at have købt spillere for 857 millioner pund (7,5 milliarder danske kroner) siden sidste sommer, hvor den amerikanske rigmand Todd Boehly overtog ejerskabet.

Her er det nuværende transfervindue samt de to seneste medregnet.

Til sammenligning har Manchester City brugt lidt over to milliarder kroner på spillere i samme periode.

Med til historien skal nævnes, at Manchester City er under anklage for 115 brud på Premier Leagues finansielle regler fra 2009 til 2018.

I 2008 overtog Abu Dhabi Group, en kapitalfond fra de Forenede Arabiske Emirater ejet af Sheikh Mansour, ejerskabet i City, og siden har klubben over en årrække brugt adskillige milliarder på nye spillere.

Den forhistorie kommer Guardiola ikke ind på. Spanieren hæfter sig udelukkende ved Chelseas forbrug.

- Hvis de ønsker at bruge 900 millioner pund, siden Boehly kom til, og 900 mere og 900 mere, så har de pengene. Forretning er forretning. De har også solgt mange spillere, så de kan gøre det, siger Guardiola.

Chelsea har ud over Caicedo og Lavia denne sommer også købt blandt andre Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Robert Sánchez og Lesley Ugochukwu.