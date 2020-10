Unikke optagelser: Netflix laver Beckham-serie

Fodboldikonet David Beckham bliver hovedpersonen i en ny Netflix-serie. Her vil man blandt andet kunne se unikke private optagelser fra familien Beckham

David Beckhams liv bliver en serie på Netflix.

Den 45-årige engelske fodboldikon har ifølge The Sun lavet en aftale med Netflix om en serie om hans liv.

Der skulle være tale om ganske stor satsning fra streaming-gigantens side, og ifølge det engelske medie kan Netflix-brugerne se frem til hidtil usete optagelser af Beckham og familien.

Netflix har tidligere haft stor succes med Michael Jordan-dokumentaren The Last Dance.

Det er næppe forventningen, at Beckham-serien bliver et lige så stort hit, men mindre kan også gøre det for Netflix, der har indgået en aftale med Beckham til en værdi af £16 mio. - ca. 132 mio. kr.

I serien vil man ifølge The Sun kunne se unikke private optagelser fra familien Beckham, og fru Victoria og børnene Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper får naturligvis prominente roller.

Beckham var i mange år fodboldens ukronede frisparkskonge. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Tidligere holdkammerater som Cristiano Ronaldo og Ryan Giggs forventes at medvirke i serien, som også kommer til at afsløre hemmeligheder om stjernens forhold til den tidligere Spice Girl Victoria Beckham.

David Beckham havde en stor karriere i primært Manchester United og Real Madrid, men var så meget mere end en dygtig fodboldspiller.

Englænderen med den omtrent lige så berømte kone blev et ikon, og hans skiftende frisurer og tøjstil får også ord med på vejen i serien, der opruller Beckhams liv fra starten med boldspil i haven med farmand Ted til den nuværende tilværelse i USA.

David Beckham bliver hovedpersonen i en ny Netflix-serie. Foto: Wilfredo Lee/AP

Beckham stoppede karrieren i 2013, men er fortsat engageret i fodboldverden i den amerikanske klub Inter Miami, som han er medejer af og præsident for.

Beckham-serien forventes ifølge The Sun først at være klar til visning i begyndelsen af 2022.

Netflix har over for det amerikanske medie Variety afvist at kommentere oplysningerne om en kommende Beckham-serie.

Engelsk legende er død

Stjernen gør det igen

'Du er ikke Zlatan, udfordr ikke virussen'

Sæder fordufter: Taler med flere