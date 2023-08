United åbner sæsonen med sejr trods mangelfuld indsats

Der var ikke ligefrem tale om en magtdemonstration, men pointmæssigt fik Manchester United mandag en god sæsonstart i Premier League.

Hjemme mod Wolverhampton vandt United 1-0 på et mål af forsvarsspilleren Raphaël Varane et kvarter før tid.

Undervejs havde gæsterne ellers haft de bedste chancer og kunne med lidt mere skarphed være taget fra Old Trafford med tre point.

Christian Eriksen startede på bænken og kom på banen midtvejs i anden halvleg, mens det småskadede sommerindkøb Rasmus Højlund var ukampdygtig.

Danskerne kunne fra sidelinjen se Wolverhampton være tættest på at tage føringen i første halvleg, hvor Matheus Cunha var mest iøjnefaldende.

Brasilianeren slap igennem efter lidt over en halv time, og fra en lidt spids vinkel sparkede han snert forbi den fjerneste opstander.

Det hang ikke sammen for Manchester United, som var for langsomme i tanke og handling til at sætte Wolverhampton under et kontinuerligt pres.

Først med fem minutter til pausen begyndte det at brænde en anelse på i gæsternes ende, men helt farligt blev det ikke.

I stedet var Cunha igen tæt på at blive opgørets første målscorer kort inde i anden halvleg, hvor han stod fri ved bageste stolpe.

Via stolpen gik hans afslutning forbi, og da han lidt senere fik muligheden for at udplacere United-målmand André Onana fra endnu en god scoringsposition, blev Cunha den lille i duellen.

Eriksen kom ligesom Jadon Sancho ind med lidt over 20 minutter igen, og så begyndte Uniteds offensiv at røre på sig.

Det var egentlig ikke logisk ud fra chancefordelingen, men et kvarter før tid dukkede Varane op i feltet og pandede Aaron Wan-Bissakas indlæg i nettet til stor forløsning for størstedelen af de godt 73.000 tilskuere.

Alligevel kunne det være blevet til en gevinst for udeholdet, men heller ikke Fabio Silva var skarp, da det gjaldt i feltet til sidst.

På papiret venter en sværere opgave for Eriksen og holdkammeraterne, når de i den kommende weekend gæster Tottenham.