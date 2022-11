United hyrer advokater: Vil sparke Ronaldo ud

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu?

Manchester United er på vej med en reaktion på de mange udtalelser, stjernespilleren Cristiano Ronaldo er kommet med i et stort interview.

Det oplyser den engelske storklub i en kort meddelelse på sin hjemmeside.

- Manchester United har fredag morgen iværksat passende skridt som svar på Cristiano Ronaldos seneste medieinterview.

- Vi har ikke yderligere kommentarer, før denne proces når frem til sin konklusion, lyder det fra klubben.

Ifølge The Guardian har Manchester United ansat advokater til at håndtere et sagsanlæg for brud på kontrakten, og klubben håber på en hurtig afklaring.

Avisen skriver også, at Ronaldo har fået besked på ikke at vende tilbage til klubbens træningsanlæg efter VM i Qatar.

Denne uge har været præget af Ronaldos eksplosive interview med den britiske journalist Piers Morgan.

Superstjernen lægger ikke skjul på, hvad han mener om ledelsen af klubben, han har nydt så meget succes hos tidligere og nu det stik modsatte

I interviewet siger den 37-årige portugiser blandt andet, at han føler sig svigtet af Manchester United, og at klubben med manager Erik ten Hag i spidsen forsøger at presse ham ud.

Han forklarer også, at han har et særdeles anstrengt forhold til den hollandske manager.

Ronaldo har også været ude med riven over for den amerikanske Glazer-familie, der ejer klubben.

- Ejerne af klubben - Glazer - er ligeglad med klubben. Jeg mener med professionel sport. Manchester United er en marketingklub. De får deres penge fra markedsføring.

- I forhold til sport er de ligeglade med min holdning, lød det fra Ronaldo.