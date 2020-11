United sænket i Champions League

Manchester Uniteds svingende resultater i denne sæson har nu også bredt sig til Champions League.

Efter to fornemme sejre over Paris Saint-Germain og RB Leipzig skuffede United i Istanbul onsdag aften og tabte 1-2 til Basaksehir.

To tyrkiske kontrastød i første halvleg blev kostbare for gæsterne, der vil ærgre sig over de unødvendige fejl, som var optakt til begge scoringer.

Efter 13 minutter mistede United bolden efter et hjørnespark på et tidspunkt, hvor alle holdets markspillere befandt sig på Basaksehirs banehalvdel.

En lang aflevering gav veteranangriberen Demba Ba en friløber, og han havde ingen problemer med at udplacere Dean Henderson i United-målet.

Fem minutter før pausen var den gal igen, da Donny van de Beek, Bruno Fernandes og Juan Mata i fællesskab rodede bolden væk, så Edin Visca pludselig befandt sig i fri scoringsposition i højre side af straffesparksfeltet.

Og så måtte Henderson, der havde fået chancen i stedet for David de Gea, hente bolden ud af nettet for anden gang.

Anthony Martial gav englænderne nyt håb inden pausen med et hovedstødsmål efter Luke Shaws fine indlæg. Men der var nok at tage fat på for manager Ole Gunnar Solskjær inden de sidste 45 minutter.

Manchester United har fået en sløj start i Premier League, hvor holdet blot er nummer 15 i tabellen.

Til gengæld har kampene i Europa været anderledes opmuntrende. I hvert fald indtil besøget i den tyrkiske millionby.

Paul Pogba og Edinson Cavani blev sendt i aktion i den sidste halve time i håb om at afværge det truende nederlag.

Men på trods af masser af boldbesiddelse kneb det med at skabe chancer mod hjemmeholdet, der forsvarede sig kløgtigt.

Tættest på kom United i dommerens overtid, da bolden efter hjørnespark var centimeter fra at ryge over stregen, inden en forsvarer kom til og sparkede den væk.

Basaksehir bjærgede holdets første tre Champions League-point i land, og gruppe H er dermed helt åben igen.

Også gruppens to øvrige hold, Paris Saint-Germain og RB Leipzig har tre point, inden deres indbyrdes møde senere onsdag. Manchester United topper med seks point.

