United sender keeper til Premier League-oprykker

Den engelske fodboldmålmand Dean Henderson har været i Manchester United, siden han var 14 år gammel, men nok engang må den i dag 25-årige keeper sande, at han ikke kan få et gennembrud i klubben.

Lørdag meddeler Manchester United, at Dean Henderson sendes til Nottingham Forest på en etårig lejeaftale. Forest rykkede i sidste sæson op i Premier League.

Det er ikke første gang, at Dean Henderson, der har været inde omkring det engelske landshold, lejes ud.

Tidligere har han været i Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town og Sheffield United. Især i sidstnævnte klub gjorde Dean Henderson det så godt, at han blev udtaget til landsholdet. Her er han noteret for én kamp. Det var i 2020.

Dean Henderson var udtaget til den engelske EM-trup, da slutrunden blev spillet sidste år. Men han måtte melde fra med en hofteskade.

I sidste sæson formåede han ikke at fravriste spanske David De Gea pladsen som førstevalget i Manchester United.

Dean Henderson må ikke spille mod Manchester United i den kommende sæson, meddeler klubben.

Forest begynder sin Premier League-sæson 6. august mod Newcastle.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Tour: 1. etape med Michael Rasmussen og Michel Wikkelsøe Davidsen