United-træner støtter klubsalg

Manchester United kan være på vej på andre hænder, og det kan være en god ting for den engelske storklub.

Det siger cheftræner Erik ten Hag på holdets træningslejr i Spanien.

Hollænderen siger, at han ikke har været i direkte kontakt med Glazer-familien, der ejer United, men i stedet har diskuteret klubbens fremtid med administrerende direktør Richard Arnold.

- Det, jeg har fået at vide, er, at det kun er godt, fordi det vil gøre det muligt at investere mere.

- Vi talte, om den kultur vi ønsker, vi talte om mål, og han (Richard Arnold, red.) bekræftede, at det ikke vil ændre sig. Det vil blive bedre, fordi der vil være flere penge tilgængelige for dette projekt, siger ten Hag ifølge Reuters.

United-træneren mener, at der er behov for investeringer i klubben for bare at holde trit med de andre hold.

Annonce:

- Newcastle er på vej (mod toppen af ligaen, red.), endda West Ham. Måske kan man ikke se det lige nu i tabellen, men der er blevet investeret meget i dem. Man kan hurtigt tælle til syv eller otte klubber, der ville kunne kæmpe med om titlen i denne liga, siger ten Hag.

- Men det handler også om strategi, ikke kun penge. Men det er klart, at når man ikke har de rette spillere og kvalitetsspillere, kan man ikke have succes og opnå de mål, man har.

Uniteds ejere meddelte i november, at de som led i en strategi, der skal 'styrke klubbens vækst', overvejer flere 'strategiske træk', herunder et helt eller delvist salg.

Glazer-familien har ejet United siden 2005 og er nærmest siden dag ét blevet kritiseret heftigt af klubbens fans.

Dels på grund af dens håndtering af klubbens økonomi, dels på grund af Uniteds sportslige nedtur de seneste mange år.

Især siden Alex Ferguson stoppede som manager i 2013, er det ikke blevet til ret mange store øjeblikke for 'de røde djævle'.