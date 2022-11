United videre efter sen målfest

Det var ganske underholdende, da Manchester United torsdag tog imod Aston Villa i ligacuppen.

Tilskuerne på Old Trafford fik dog primært noget for pengene efter pausen. Her blev alle mål i Uniteds 4-2-sejr således scoret. Sejren sender Christian Eriksen og co. videre til turneringens ottendedelsfinaler.

Den VM-aktuelle dansker startede på bænken, men blev sendt på banen i anden halvleg ved stillingen 2-1 til Aston Villa.

Der var kun gået et par minutter af anden halvleg, da Ollie Watkins gjorde det til 1-0 for gæsterne.

Efter et United-boldtab slog Aston Villa til på en omstilling. Ollie Watkins endte i en-mod-en med David De Gea, og her trak angriberen det længste strå.

Bolden var dog knap nok blevet givet op, før der stod 1-1. United snød Aston Villas offsidefælde, og så var Bruno Fernandes og Anthony Martial alene med gæsternes målmand, Robin Olsen.

Fernandes sendte i feltet bolden på tværs til Martial, der nemt kunne score.

Aston Villa kom dog foran igen efter en times spil. Tæt ved den ene stolpe i Uniteds ende headede Leon Bailey bolden nedad. Den ramte Diogo Dalots fod og gik ind, så portugiseren blev noteret for et selvmål.

Christian Eriksen blev derefter sendt på banen, og kun cirka fem minutter derefter fik United udlignet igen ved Marcus Rashford.

United havde fået etableret et vedvarende pres på Aston Villa, og i 78. minut bukkede gæsterne under.

Et skidt forsøg på en aflevering fra Robin Olsen førte til, at Bruno Fernandes via Tyrone Mings sparkede bolden ind. Mings kom flyvende langs jorden i et forsøg på at blokere Fernandes' skud, men fik den kun rettet af.

Scott McTominay lukkede kampen, da han kort inde i tillægstiden med en lang tå fik prikket en høj bold ind til 4-2.

Alejandro Garnacho blev sendt på banen samtidig med Christian Eriksen, og den unge argentiner endte med at blive noteret for assister på Uniteds to sidste scoringer.

