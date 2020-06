Uro i engelsk fodbold: Vi er kraftigt imod planen

Englands næstbedste fodboldrække, The Championship, planlægger en genstart 20. juni efter mere end tre måneders coronapause.

Det annoncerede Den Engelske Ligaforening (EFL) søndag aften.

Planen bliver dog mødt med kritik fra Queens Park Rangers, og klubdirektør Lee Hoos fortæller, at QPR ikke står alene. Det er ganske enkelt for tidligt at spille kampe, mener QPR.

- Jeg er helt og aldeles forbløffet over denne udmelding, og det samme er vores fodbolddirektør Les Ferdinand og manager Mark Warburton, siger Lee Hoos til klubbens hjemmeside.

- Vi er kraftigt imod planen. Spillerne er endnu ikke begyndt at træne med fuld kontakt endnu, og nu forventes det, at de er i stand til at til at spille på konkurrence-niveau om kun tre ugers tid, siger direktøren.

Lee Hoos fortæller samtidig, at klubberne i Englands næstbedste række ikke har været involveret i nogen form for konsultation med EFL omkring genstartsplanen.

I QPR modtog man planen 40 minutter før, at den blev sendt ud til offentligheden.

- Vi har fortalt vores holdning til EFL, og efter at jeg har talt med flere klubdirektører i The Championship, så står jeg ikke alene med min holdning i denne sag. Vi er fuldstændig rystede, siger han.

Da EFL søndag aften præsenterede genstartsplanen, så slog EFL-formand Rick Parry fast, at der var tale om et forslag.

- Vi skal understrege, at datoen (20. juni, red.) indtil videre kun er foreslået, og den bliver først bekræftet, når alle retningslinjer er på plads, sagde han.

Englands bedste fodboldrække, Premier League, starter op igen 17. juni.