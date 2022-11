USA bærer regnbuelogo på træningstrøjer under VM i Qatar

USA's fodboldhold ændrer logoet på brystet på deres træningstrøjer under VM i Qatar, så det forestiller en regnbue.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Normalt er striberne i logoet på den amerikanske trøje røde. Under VM bliver logoet på træningstrøjen i stedet syv forskellige farver.

Ifølge AP oplyser det amerikanske fodboldforbund, at holdet ikke vil bære trøjerne på banen under kampe. Holdet kommer til at have dem på i områder, som Qatar kontrollerer. Det gælder for eksempel fanfester.

Hylder Qatar-kritik: 'Gør det!'

Qatar er forud for VM blevet stærkt kritiseret for deres manglende LGBT+-rettigheder samt for landets behandling af migrantarbejdere.

Tidligere på måneden sendte Fifas præsident, Gianni Infantino, et brev til de 32 nationer, der deltager ved VM.

Annonce:

Her lød en opfordring til at 'lade fodbold være i centrum' og 'undlade at fodbold bliver trukket ind i enhver ideologisk eller politisk kamp, der findes', skriver AP.

Ifølge det engelske medie The Guardian er flere tusinde migrantarbejdere døde under arbejdet med at gøre Qatar klar til VM. Derudover er det ulovligt at være homoseksuel i Qatar.

Egentlig skulle de danske landsholdsspillere også have løbet rundt med et Qatar-kritisk budskab om menneskerettigheder på deres træningstrøjer under VM i Qatar, men det kommer ikke til at ske.

Ordlyden på trøjerne skulle være 'Human Rights for All'. Men det Internationale Fodboldforbund (Fifa) afviste i sidste uge danskernes ønske om at træne med de pågældende trøjer.

VM i Qatar starter søndag og varer frem til 18. december.

Danmark åbner VM 22. november mod Tunesien.

Nu reagerer Frede: Bliver hjemme