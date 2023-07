USA's aktivistiske fodboldstjerne indstiller karriere efter sæson

Amerikanernes store stjerne på det kvindelige fodboldlandshold, Megan Rapinoe, har lørdag annonceret på det sociale medie Instagram, at hun indstiller karrieren efter denne sæson.

- Det er med stor ro og taknemmelighed, at jeg har besluttet, at det bliver min sidste sæson, hvor jeg spiller det her smukke spil, skriver den 38-årige fodboldspiller.

- Jeg havde aldrig forestillet mig de måder, hvorpå fodbold ville forme og ændre mit liv for evigt, skriver hun.

Den dobbelte verdensmester, der også er kendt for at bruge sin platform til at udbrede mere politiske budskaber, er en del af det amerikanske hold ved det kommende VM i Australien og New Zealand.

Slutrunden starter senere denne måned.

Udenfor landsholdet spiller Rapinoe for Seattle-holdet OL Reign.

For landsholdet kan hun tælle 199 kampe i en periode på mere end 17 år, lige som hun for sit land også kan skrive olympisk guldvinder på cv'et. Den medalje fik hun om halsen ved legene i London i 2012.

I 2019 blev hun kåret som den bedste spiller af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), men hendes berømmelse handler lige så meget om bedrifter udenfor banen.

I 2012 fortalte Megan Rapinoe offentligt om sin seksualitet og har siden været en højtprofileret stemme i debatten om LGBT+-rettigheder.

Hun var den førende kraft i det amerikanske kvindelandsholds kamp for lige løn og vilkår i 2021.

Megan Rapinoe trak ligeledes overskrifter, da hun i 2016 forud for en kamp knælede under nationalmelodien i solidaritet med NFL-spiller Colin Kaepernick i kampen mod racisme.

- Jeg har haft sådan en fantastisk karriere, og den her sport har taget mig over hele verden og tilladt mig at møde så mange fantastiske mennesker, siger Rapinoe.