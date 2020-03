USA's fodboldpræsident trækker sig før retssag

USA's fodboldpræsident, Carlos Cordeiro, trækker sig få måneder før retssag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det kvindelige fodboldlandshold i USA har sagsøgt Det Amerikanske Fodboldforbund. Og en retssag er sat til at begynde 5. maj.

Kvinderne mener, at forbundet diskriminerer på baggrund af køn, da kvinderne ikke får samme løn eller har samme arbejdsforhold.

Forbundet har forklaret, at herrelandsholdsspillerne bærer et større ansvar end kvinderne. Og at deres arbejde kræver 'kvaliteter på et højere niveau i forhold til tempo og styrke'.

Den formulering har mødt hård kritik. Og det tager Cordeiro nu konsekvensen af.

- Argumenterne og sproget i den retlige indberetning forårsagede stor forargelse og smerte - specielt for vores ekstraordinære kvindelandsholdsspillere, som fortjener bedre.

- Det var uacceptabelt og utilgiveligt. Jeg havde ikke mulighed for at gennemse vores respons i sin fulde længde, før det blev indgivet. Og det tager jeg ansvaret for, siger han i en udtalelse.

Kvinderne svarede igen på forbundets formulering ved at varme op med trøjen på vrangen før en kamp onsdag. Og flere af sponsorerne forholdt sig også kritisk til formuleringen.

- Forbundet må ændre sig og sørge for at støtte og betale ligeløn, siger kvindernes talsmand, Molly Levinsen.

Forbundet har udpeget vicepræsident Cindy Parlow Cone som konstitueret præsident. Hun bliver dermed den første kvindelige præsident for Det Amerikanske Fodboldforbund.