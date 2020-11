Utilfreds spiller: Godt Jon Dahl ikke var der

Den danske træner Jon Dahl Tomasson var selv ganske frustreret over, at han måtte sidde hjemme med corona, mens hans hold, Malmö FF, søndag aften vandt svensk guld med en 4-0-sejr på hjemmebane over Sirius.

Men det samme var ikke tilfældet for alle hans spillere.

Forsvareren Behrang Safari havde således svært ved at skjule sin glæde over danskerens fravær efter kampen. Det skriver svenske Aftonbladet.

35-årige Safari, som den seneste tid har været et godt stykke fra danskerens hold, fik nemlig i det 86. minut et indhop, som han ifølge sig selv næppe havde fået, hvis Tomasson havde siddet på bænken.

På pressemødet efter kampen ærgrede assistenttræner Daniel Bäckström sig over Tomassons fravær.

Men da Safari efterfølgende blev spurgt til betydningen af at få et indhop, svarede han:

- Lad os sige det sådan her: Du synes måske, at det er en skam, at Jon ikke var her, sagde han ifølge Aftonbladet og kiggede på assistenttræner Daniel Bäckström.

Danske Anders Christiansen (til venstre), som efter kampen fik konstateret corona, og en afslappet Behrang Safari (til højre) taler med pressen efter at have sikret Malmö FF guld. Jon Dahl Tomasson måtte blive hjemme med coronavirus. Foto: 50090 Johan Nilsson/Tt/Ritzau Scanpix

- Men jeg var nok glad, for ellers var jeg måske ikke kommet ind, sagde Safari og understregede samtidig, at indhoppet havde været 'fantastisk' og meget følelsesladet for ham.

Da Safari herefter blev spurgt direkte, om han ikke savnede Jon Dahl Tomasson, svarede han ifølge det svenske medie grinende, at det var et 'svært spørgsmål', og at han ikke helt vidste, hvad han skulle sige.

Den tidligere svenske landsholdspiller har spillet i Malmö FF i årene 2004 til 2008 og igen fra 2016 til nu.

Han var ifølge Aftonbladet senest i Tomassons startellever 23. august og har efterfølgende fået et indhop på seks minutter.

I slutningen af september meddelte Safari, at denne sæson bliver hans sidste som spiller.

Jon Dahl Tomasson selv skrev inden kampen på Instagram, at han var 'ekstremt skuffet' over ikke at kunne være til stede.

Efter kampen lagde han et billede op af guldholdet med en kortfattet besked:

- Vi gjorde det, skriver danskeren.

Malmö FF har på sin Twitter-profil hyldet Tomasson med et billede af danskeren og teksten 'Guldtræner!'

