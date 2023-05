Uvant situation: Den var ny, Haaland

Manchester City buldrer videre i Premier League og kan efterhånden begynde at drømme om guldmedaljer.

Lørdag øgede City sin føring i ligaen, da kriseramte Leeds blev slået med 2-1 efter to mål af Ilkay Gündogan.

Pep Guardiolas mandskab har nu fire point ned til Arsenal på andenpladsen med fire kampe tilbage. Arsenal møder søndag Newcastle, der ligger nummer tre.

Pep Guardiola kunne se sit hold slå Leeds lørdag. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Haaland gav bolden til holdkammerat

Rasmus Nissen Kristensen havde fået en plads i startopstillingen, men måtte se Ilkay Gündogan gøre det til både 1-0 og 2-0 inden for den første halve time.

Spændingen var helt væk, og kampen så ud til at blive endegyldigt lukket, da City fik et straffespark med små ti minutter tilbage.

Alle regnede med, at den norske målmaskine Erling Haaland ville gå til pletten for at score sit sæsonmål nummer 36 i Premier League.

Men Haaland overlod solidarisk straffesparksgerningen til Ilkay Gündogan, der dermed havde muligheden for at score et hattrick - en flot gestus af nordmanden. Nyt var det også, at han ikke fik scoret.

Haaland har nemlig scoret i seks Premier League-kampe i streg.

Her giver Erling Haaland bolden til Ilkay Gündogan før straffesparket. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Men Gündogan brændte straffesparket, og få øjeblikke senere livede kampen for alvor op, da Rodrigo ud af det blå reducerede til 1-2.

Det gav nogle nervøse slutminutter på Etihad Stadium, men hjemmeholdet fik altså kørt sejren i hus. City har vundet ti kampe i træk i ligaen.

Leeds ligger på 17.-pladsen - lige over nedrykningsstregen - men kan mandag ryge under den, når Nottingham Forest og Everton skal i aktion.

Leeds har 30 point. Det samme har Nottingham på 18.-pladsen, mens Everton har 29 point på 19.-pladsen.

Slukkede sejrstørken

Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham tog den første sejr i næsten en måned, da Joachim Andersen og Crystal Palace blev slået med 1-0 på et mål af Harry Kane.

Med sejren sprang Tottenham op på sjettepladsen med 57 point, seks færre end Manchester Uniteds total på fjerdepladsen. United har dog spillet to kampe færre.

Chelsea slukkede en næsten to måneder lang sejrstørke, da Philip Billing og Bournemouth blev nedlagt med 3-1 efter to sene scoringer. Benoit Badiashile gjorde det til 2-1 i 82. minut, inden João Félix scorede til slutresultatet i 86. minut.