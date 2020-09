Vagt og politi passer på tidligere Brøndby-stjerne i FCK

FC Københavns nye angriber, den tidligere Brøndby-profil Kamil Wilczek, bliver fulgt af en sikkerhedsvagt, når han er på arbejde. Samtidig patruljerer politiet omkring FCK's træningsanlæg.

Det skriver B.T.

Københavns Politi har således fundet situationen omkring 32-årige Kamil Wilczek så alvorlig, at politiet har mødtes med polakken for at rådgive ham om hans sikkerhed.

Brøndbyfans siger farvel til Wilzcek. Video: Ekstra Bladet

Ifølge B.T.'s oplysninger har politiet blandt andet vejledt den tidligere Brøndby-anfører og nu FCK-spiller om, hvor han bør bosætte sig.

Kamil Wilczek bekræfter, at han har holdt møde med politiet.

Til B.T. fortæller han, at han er taknemmelig for, at politiet tager situationen alvorligt, og han erkender, at det er en 'speciel' situation.

- Jeg har nogle sikkerhedsforanstaltninger, i tilfælde af at der skulle ske noget. Men det håber jeg ikke sker, for det gør intet godt for nogen. Det kan kun skade både den ene og anden side, siger han til avisen.

Han tilføjer, at han ikke har nogen problemer med at bevæge sig rundt ude i byen, og at han håber, at det fortsætter sådan.

Dog skulle han lige vænne sig til at have en vagt, der følger ham rundt på træningsanlægget, fortæller han.

- Men jeg går rundt i byen uden vagt. Og det har jeg det helt fint med. Jeg føler mig godt tilpas. Der har ikke været nogen problemer, og jeg er ikke bekymret. Jeg har snakket med nogle fans ude i byen, og det har foregået helt stille og roligt, siger han til B.T.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto:Philip Davali

Det vakte stor opsigt i den danske fodboldverden, da Wilczek tiltrådte på en treårig kontrakt i FCK i begyndelsen af august.

Gennem fire år spillede han for ærkerivalen Brøndby, og da han i januar forlod vestegnsklubben til fordel for tyrkiske Göztepe, takkede den suveræne superligatopscorer af med at sige, at Brøndby altid ville være i hans hjerte.

I timerne efter annonceringen af Wilczeks FCK-skifte udtrykte mange Brøndby-fans på sociale medier deres skuffelse over at være blevet svigtet.

Yderligere fjernede ukendte gerningsmænd Kamil Wilczeks navn fra den landsholdsvæg med navne på klubbens landsholdsspillere gennem tiden, der pryder Brøndby Stadion.

I sin tid i Brøndby boede Kamil Wilczek i et hus i Vallensbæk. Men efter skiftet til FCK har han fundet en bolig væk fra Vestegnen med sin hustru og børn.

FCK tager hul på superligasæsonen søndag aften på udebane mod OB, hvor Wilczek altså kan få sin debut.

Se også: Messi tilbage - Braithwaite med B-kæden

Se også: Simeone coronaramt

Se også: Klopp måber: - Wow