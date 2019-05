Vanvid: Stortalent scorer tre hattrick i én kamp!

Erling Håland havde en rigtig fin torsdag aften.

Den blot 18-årige angriber regnes som et af Norges helt store talenter, og derfor er han at finde på U20-landsholdet, der i øjeblikket deltager ved U20-VM i Polen.

Efter to nederlag i de første to kampe i gruppespillet for Norge hed modstanderen Honduras i den tredje og sidste gruppekamp.

Og det var Håland begejstret for. Rent faktisk så begejstret, at han endte med at kunne kalde sig målscorer ni gange i den overbevisende 12-0-sejr.

Didn't take long for someone to update Erling Braut Håland's Wikipedia page pic.twitter.com/4uRuNIerEv — Goal (@goal) May 30, 2019

Norge gik til pausen med en 5-0-føring, hvor Håland stod for fire af scoringerne.

Men han stoppede ikke her.

Inden Honduras blev reduceret til ti mand efter 57 minutter, havde han scoret sit femte. Og så fortsatte han med det sjette, syvende, ottende og ikke mindst niende mål i én og samme kamp. Honduras fik endnu et rødt kort i tillægstiden.

- Norway's Erling Braut Håland scores 9 goals in their U20 World Cup match against Honduras, setting a new match record as Adaílton scored 6 for Brazil against Korea Republic in 1997. #U20WC — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 30, 2019

Talentet har den 18-årige nordmand ikke fra fremmede. Hans far er nemlig den tidligere Leeds - og Manchester City-spiller Alf-Inge Håland, som mange husker for at have været modtager af en vanvittig Roy Keane-tackling. Håland junior er da også født i Leeds, hvor faren spillede tre år fra 1997 til 2000.

Og det kan vise sig, at Hålands ni mål kan blive vitale for Norges videre avancement. For selvom det blot er blevet til tre point i tre kampe, er det stadig muligt for Norge at avancere på den tredjeplads, de befinder sig på i øjeblikket.

De fire bedste treer i de seks VM-grupper går nemlig videre til 1/16-finalerne. Og her er Norge stadig i spil til at gå videre med det yderste af neglene.

Erling Håland skiftede i januar til Red Bull Salzburg, efter han imponerede for Molde i en enkelt sæson i den bedste norske række.

