Vanvittige scener: Tre mål på seks minutter

Borussia Dortmund var godt på vej mod den tredje sejr i lige så mange kampe, da den tyske storklub lørdag tog imod Werder Bremen i Bundesligaen.

Dortmund førte 2-0, men efter et utroligt kollaps i kampens afslutning endte det med, at Bremen vandt 3-2.

Engelske Lee Buchanan indledte Bremens comeback med sin reducering til 1-2 i 89. minut. Et par minutter inde i tillægstiden blev kampen så vendt helt på hovedet.

Først udlignede Niklas Schmidt med et hovedstød, og 40 sekunder efter at bolden var blevet givet op, hamrede skotske Oliver Burke den ind til 3-2 foran de måbende og chokerede Dortmund-fans på endetribunen 'den gule mur'.

Burke blev dermed for anden kamp i træk den store helt for Werder Bremen. I forrige runde udlignede skotten til slutresultatet 2-2 dybt inde i tillægstiden mod Stuttgart.

Annonce:

Jens Stage startede inde for Werder Bremen, men oplevede lørdagens vilde comeback fra bænken efter at være blevet skiftet ud et kvarter inde i anden halvleg.

Sejren er Bremens første i denne sæson i Bundesligaen.

Hoffenheim var også i aktion lørdag på udebane mod Bayer Leverkusen. Det endte med en sejr på 3-0 til Hoffenheim, der havde Robert Skov på banen fra start.

Den danske kantspiller sendte bolden i nettet kort før pausen, men målet endte med at blive annulleret. Efter et VAR-tjek konkluderede dommeren, at der var blevet begået et frispark i opspillet til målet.

Skov blev skiftet ud med cirka 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Jacob Bruun Larsen startede på bænken og blev skiftet ind i 85. minut.

Bo Svenssons Mainz-mandskab besøgte lørdag Augsburg og fik tre point med hjem efter et sent mål af Lee Jae-sung, der et godt stykke inde i kampens tillægstid scorede til slutresultatet 2-1. Dermed har Mainz syv point efter tre kampe.

Annonce:

Mads Pedersen startede inde for Augsburg og spillede 85 minutter, mens Marcus Ingvartsen brugte hele kampen på bænken for Mainz.